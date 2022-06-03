Gündem HDP Mansur Yavaşın adaylığını istemiyor
POLİTİKA

HDP Mansur Yavaş'ın adaylığını istemiyor

İktidar ve muhalefet 2023 seçimleri için hazırlıklara başladı. CHP içerisinde aday olacak isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konuşuluyor. Çıkacak isim hala netlik kazanmamışken, HDP'den Mansur Yavaş'la ilgili olumsuz sinyaller geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Kürtlerden oy alamayacağını açık bir şekilde dile getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
HDP Mansur Yavaşın adaylığını istemiyor
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel

CHP içerisinde aday olacak isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına çıkarılacak isim henüz netleşememişken, HDP'den Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Son olarak BBC Türkçe'ye konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimaline olumsuz baktıklarını vurguladı.

"Mansur Yavaş'a olan tutumumuz net"

Parti tabanı ve parti çeperinde yer alan güçlerin Mansur Yavaş'a karşı tutumunun belli olduğunu söyleyen Tayip Temel, şu ifadelere yer verdi: "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu. Bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz de belki görüldü. Ama diğer iki aktör, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur."

Devlet Bahçeli'den Millet İttifakı'na aday tepkisi: Cumhurbaşkanı adayı için henüz küresel efendilerinizden bir işaret gelmedi mi
OYNAT 00:59
Devlet Bahçeli'den Millet İttifakı'na aday tepkisi: Cumhurbaşkanı adayı için henüz küresel efendilerinizden bir işaret gelmedi mi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, henüz aday belirlemeyen Millet İttifakı'na tepki gösterdi.

Bahçeli, 'Henüz bunlara ajansları icazet vermemiştir. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Bizim adayımız, Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Sizin adayınız ne zaman belli olacaktır? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Adayınızı ilan edin de boyunuzun ölçüsünü görelim.' dedi.



Muharrem İnce’den aday çıkaramayan Millet İttifakı'na: Sandık konulsa Erdoğan çıkar
GÜNDEM
Muharrem İnce’den aday çıkaramayan Millet İttifakı'na: Sandık konulsa Erdoğan çıkar

Ahmet Türk: Kürtlerin oy vereceğini sanmıyorum

Öte yandan; geçen ay Independent Türkçe'ye konuşan HDP'li Ahmet Türk, Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda Kürtlerin desteğini alıp alamayacağı sorusuna "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum." sözleriyle yanıt vermişti.


Bahçeli'den Millet İttifakı'na çağrı: Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?
GÜNDEM
Bahçeli'den Millet İttifakı'na çağrı: Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​İSKİ'ye ait freni tutmayan hafriyat kamyonu kanala uçtu.
Tesla kemer sıkıyor

Tesla kemer sıkıyor

​Elon Musk 'kötü hislerim var' diyerek yöneticilerine talimat verdi.
Bakan Nebati Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü: Ticaretteki tüm engellerin kaldırılması hususunda istişarede bulunduk

​Kimler faydalanabilecek: Şartları belli oldu.

Fenerbahçe Jorge Jesus için imza töreni düzenliyor.

​Kartpostal gibi manzara dron ile kaydedildi.

AREDA Survey son seçim anketini yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki

​Bakan Nebati'den 'enflasyon' mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.