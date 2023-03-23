HDP Masaya beş ortağıyla oturdu

HDP, CHP ile yaptığı ittifak gereği Kılıçdaroğlu lehine Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını duyurdu. Bu kararla birlikte 6’lı Masa’yı oluşturan parti sayısı, HDP öncülüğündeki 6 partili ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’nın desteğiyle 12’ye yükseldi. Masa’nın paylaşım kavgası sandalye sayısının 12’ye çıkmasıyla büyüyecek.

HDP ADAY ÇIKARMAYACAK

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin kurduğu 6’lı Masa, başını HDP’nin çektiği ve 6 partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı’nın 14 Mayıs’ta aday çıkarmayacağını duyurmasıyla perde gerisinde büyük bir ‘genişleme’ yaşadı. Seçimde 6’lı Masa’nın endişe ettiği en büyük konu HDP'nin kendi adayını çıkarıp çıkarmayacağı konusuydu. HDP, TİP, EMEP, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldı. Millet İttifakı’nın derinden bir nefes aldığı bu kararla muhalefet bloku içindeki HDP muamması da çözüldü.

İLK SİNYAL BURADA VERİLDİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz pazartesi günü HDP'yi de ziyaret etti. Ziyaret sonrasında liderler olumlu mesajlar verdi. HDP Eş Genel Başkanı Sancar, adaylık konusunda kararlarını en kısa zamanda açıklayacaklarını duyurdu. Beklenen açıklama dün yapıldı.

PAYLAŞIM KAVGASI BÜYÜYECEK

Emek ve Özgürlük İttifakı, 'aday çıkartılmayacağını' bildirdi. Böylelikle 6'lı Masa'ya 6 paydaş daha katıldı. Masa’nın paylaşım kavgası sandalye sayısının 12’ye çıkmasıyla büyüyecek. HDP, Millet İttifakı ile anayasa değişikliği ve güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda uzlaşıyor. Millete İttifakı'nın ortak politikalar metnindeki birçok taahhüt, HDP'nin tutum belgesinde yer alan taleplerle benzerlik gösteriyor.

Altılı Masa.

Gelen ortaklara ne verilecek?

İlk Masa’daki 5 ortağına Cumhurbaşkanlığı yardımcısı, bakanlık ve çok sayıda milletvekilliği sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 yeni ortağa ne vaat ettiği henüz bilinmiyor.

Yeni tartışma çıkacak

HDP’nin başına çektiği ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’nda, Türkiye İşçi Partisi, EMEP, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) bulunuyor. Masanın yeni sakinlerinin kimliği yeni tartışmaları da beraberinde getirecek.

TERÖR DESTEKÇİSİ

HDP listelerinden milletvekili seçilen TİP'li Barış Atay ocak ayında PKK saldırısında şehit olan polisler için 'infaz edildi' ifadesini kullandı, itirazlar üzerine de 'cihatta mısınız' diye cevap veren Atay'a tepki büyük oldu. 2014 yılında PKK'nın Kandil'deki lideri Duran Kalkan, ÖDP ve EMEP'e HDP ile seçim ittifakı yapma çağrısında bulundu. Kalkan, "Onlar bir ittifak yaparlarsa herkes onların etrafında birleşir" dedi. Emekçi Hareket Partisi (EHP) 20 Ocak 2018'de TSK'nı Afrin operasyonuna karşı çıktı. Toplumsal Özgürlük Partisi de PKK’ya açıkça destek veriyor.



