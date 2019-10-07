HDP önünde 18 gündür evlat nöbeti tutan baba: Üzüntüden felç geçirdim

Diyarbakır'daki HDP binası önünde, 4 yıl önce kaçırılan oğlu Erkan (23) için 20 Eylül'den beri evlat nöbeti eylemi yapan Fahrettin Akkuş, "Üzüntüyle felç geçirdim. Evladını kaybetmek ne kadar büyük acı" dedi.

Akkuş, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendikten sonra oğlunu almak için teröristlerle görüştüğünü anlattı. Teröristlerin oğlunu vermeyeceklerini söylemesinin ardından felç geçirdiğini belirten Akkuş, evladını kaybetmenin büyük acı olduğunu söyledi. Fahrettin Akkuş.

OYNAT 01:37 Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 20'nci gününde Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 20'nci gününe girdi. HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren anne Ayşegül Biçer, il binasına giren HDP'lilere, '20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil.' diyerek tepki gösterdi. Annelerden Yıldız Ballı ise, 'Annelerin bu zulme 'dur' deme zamanı geldi, geçiyor. Yeter artık yüreğimiz yanıyor. Herkese söylüyorum. Bizlere destek verin. Sizler de buraya gelseniz çocuklarımızı oradan getiririz.'diye konuştu. BiP'te paylaş

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'Evladını kaybetmek büyük acı'

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasa oğlu Erkan'ın vatani görevini yapacağını anlatan Fahrettin Akkuş, "

" diye konuştu.

OYNAT 00:00 Diyarbakır'ı inleten isyan: Başlarım sizin Kürdistan davanıza Diyarbakır'da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırarak kısa süreli tartışma çıktı. Kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın amcasının kızı Aysel Bozkurt, çocuğa akşama kadar kayyum olaylarında götürüp oturma eylemlerinde çocuğa her şeyi yaptırdıklarını söyledi. 'Yeter artık, bizim artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok' diyen Bozkurt, 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Oğluna seslenen Fahrettin Akkuş, "Erkan, beni dinliyorsan eğer çık, gel oğlum. Bir yolunu bulursan kaç, gel oğlum. Gel bak, 81 milyon insan bizim arkamızda oğlum. Başımın üstünde yerin var; çünkü 81 milyon insan bizden taraftır. Bu çocukları bunların elinden çıkarmak için 81 il şu anda bize destek veriyor. Çıkabiliyorsan çık gel oğlum, bunlarla bizim işimiz yok" dedi.

GÜNDEM Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor: Eylem yapan aile sayısı 53 oldu

GÜNDEM Devlet ve annen arkanda