HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu: 5 yıllık hasret sona erdi

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için 13 Ocak’ta HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan, eylemin 167’nci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından arandı.

OYNAT 00:00 'Evlat nöbeti' tutan bir anne daha evladına kavuştu Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden biri daha çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki annelerden Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuştu BiP'te paylaş

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Kızının teslim olduğu müjdesini bizzat Bakan Soylu’dan alan evlat nöbetindeki Gevriye Ayhan, 5 yıldır umutla beklediği kızına kavuşacağı anı iple çekmeye başladı.

GÜNDEM Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden Gevriye Ayhan evladına kavuştu

DHA Gevriye Ayhan, 5 yıl sonra kızına kavuştu.

Diğer çocukları ile birlikte geldi, kızına sarılınca baygınlık geçirdi

Şanlıurfa’da teslim olmasının ardından burada yapılan işlemler sonrası Diyarbakır’a sevk edilen Pelda Ayhan, bugün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Oğulları Mehmet Ali ve Seyfettin ile TEM Şube Müdürlüğü’ne gelen anne Gevriye, burada kızı Pelda ile 5 yıl aradan sonra kucaklaştı.

Anne, kızı ve kardeşleri arasındaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Anne Gevriye kızına sarıldığı sırada baygınlık geçirdi. Pelda Ayhan daha sonra ifadesine başvurulması için sorgu odasına alındı.

GÜNDEM HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular

DHA Kızına sarılınca baygınlık geçirdi.

Daha önce Hacire Akar’ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin de çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Pelda ile birlikte HDP önündeki 7’nci aile evladına kavuşmuş oldu.