Gündem HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu 5 yıllık hasret sona erdi
DİYARBAKIR

HDP önünde eylem başlattı, 5 yıl sonra kızını kucakladı

HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu: 5 yıllık hasret sona erdi

Diyarbakır’da 13 Ocak’ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda güvenlik güçlerine teslim oldu. Gevriye Ayhan, kızı Pelda ile 5 yıl aradan sonra kucaklaştı. Anne Gevriye Ayhan, kızı ile kucaklaştığı esnada baygınlık geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbeti tutan Gevriye Ayhan kızına kavuştu.
Evlat nöbeti tutan Gevriye Ayhan kızına kavuştu.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için 13 Ocak’ta HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan, eylemin 167’nci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından arandı.

'Evlat nöbeti' tutan bir anne daha evladına kavuştu
OYNAT 00:00
'Evlat nöbeti' tutan bir anne daha evladına kavuştu
Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden biri daha çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki annelerden Gevriye Ayhan, güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuştu


Kızının teslim olduğu müjdesini bizzat Bakan Soylu’dan alan evlat nöbetindeki Gevriye Ayhan, 5 yıldır umutla beklediği kızına kavuşacağı anı iple çekmeye başladı.

Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden Gevriye Ayhan evladına kavuştu
GÜNDEM
Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden Gevriye Ayhan evladına kavuştu

DHA
Gevriye Ayhan, 5 yıl sonra kızına kavuştu.

Diğer çocukları ile birlikte geldi, kızına sarılınca baygınlık geçirdi

Şanlıurfa’da teslim olmasının ardından burada yapılan işlemler sonrası Diyarbakır’a sevk edilen Pelda Ayhan, bugün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Oğulları Mehmet Ali ve Seyfettin ile TEM Şube Müdürlüğü’ne gelen anne Gevriye, burada kızı Pelda ile 5 yıl aradan sonra kucaklaştı.

Anne, kızı ve kardeşleri arasındaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Anne Gevriye kızına sarıldığı sırada baygınlık geçirdi. Pelda Ayhan daha sonra ifadesine başvurulması için sorgu odasına alındı.

HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular
GÜNDEM
HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular

DHA
Kızına sarılınca baygınlık geçirdi.

Daha önce Hacire Akar’ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin de çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Pelda ile birlikte HDP önündeki 7’nci aile evladına kavuşmuş oldu.

81 ilde 6 gün sürecek

81 ilde 6 gün sürecek

​Pakdemirli açıkladı: Bakanlık seferberliğe başlıyor.
21,5 milyar TL fazla verdi

21,5 milyar TL fazla verdi

​Ocak ayı bütçe dengesi verileri açıklandı.
Yeni bir ateşkeshattı kurulabilir

Yeni bir ateşkes
hattı kurulabilir

​Türk-Rus heyetleri Moskova'da bir araya geliyor.
5 yıl sonra<br>evladıyla kucaklaştı

5 yıl sonra
evladıyla kucaklaştı

HDP önündeki bir anne daha evladına kavuştu.
İyi Parti'de <br>bir istifa daha!

İyi Parti'de
bir istifa daha!

Gerekçeleri arasında Ekrem İmamoğlu da var!
İki zorunluluk<br>birden geliyor

İki zorunluluk
birden geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.

Yerli otoya<br>tasarım övgüsü

Yerli otoya
tasarım övgüsü

​İtalyan ünlü isim aracın tasarımını değerlendirdi.

3 bankaya<br>para cezası

3 bankaya
para cezası

​Yoğun şikayet üzerine bakanlık harekete geçti.
Hapis<br>cezası getirilsin

Hapis
cezası getirilsin

50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti.
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
1771'e yükseldi

1771'e yükseldi

​Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
Kar kalınlığı<br>6 metreyi geçti

Kar kalınlığı
6 metreyi geçti

Yoğun kar sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırtıyor.
Bardak fırlatıp<br>masaları devirdi

Bardak fırlatıp
masaları devirdi

Kadın müşteri kafede ortalığı birbirine kattı.
Bileti kesildi

Bileti kesildi

İddialı sözler söyledi, hiçbirini yerine getiremedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.