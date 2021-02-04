HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 521’nci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuştu.

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Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu

Anne Selma Han’ın 2015’te 24 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Onur Han, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak’taki işlemlerinin ardından Onur Han, Diyarbakır’a sevk edildi. Onur Han, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında annesi Selma Han ile buluştu.

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13 Eylül 2019’dan beri nöbetteydiler

13 Eylül 2019’da Muş’un Varto ilçesinde gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetine katılan Selma Han gözyaşları içinde oğlu Onur’a sıkı sıkı sarıldı. Anne Selma Han’ın oğlu Onur’un ellerini bir an olsun bırakmaması dikkat çekti. Yapılan kısa görüşmenin ardından Onur Han, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı. Onur Han’ın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan araması olduğu öğrenildi.

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbetteyken evladına kavuşan aile sayısı 23’e yükseldi.

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