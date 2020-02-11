HDP önünde eylem yapan ailelerinden biri daha evladına kavuştu: Çocuklarını terörden kurtaran aile sayısı 6'ya yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 2015 yılında İstanbul’da çalışan Hüseyin’in (25) babası Nizamettin ile annesi Aslıhan Eşrefoğlu, ikamet ettikleri Erzurum’dan 6 Şubat’ta HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katılmıştı.

DHA HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler.

Çocuğunun kandırılıp dağa kaçırıldığını belirten baba Eşrefoğlu, "Çocuğum İstanbul’da çalışıyordu. 2015 yılında PKK’lılar tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. Şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Fakat pişman olup geri gelmesini istiyoruz ve devletine teslim olmasını bekliyoruz" demişti.

BABASININ ÇAĞRISI ÜZERİNE ÖRGÜTTEN KAÇTI

Babasının çağrısına kulak veren Hüseyin Suriye’nin kuzeyinden, önceki gün kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hüseyin’in babası Nizamettin ile annesi Aslıhan Eşrefoğlu, 5 yıldır kavuşamadıkları oğluna şimdi kavuşacakları anı beklemeye başladı.

Daha önce Hacire Akar’ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan da çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu.

AA HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler.

AA HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler.

AA HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler.

AA HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler.

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