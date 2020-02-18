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DİYARBAKIR

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Evladına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu. Erzurum'un Karaçoban ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan baba Melik ve anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Haber Merkezi AA
Duygusal anların yaşandığı buluşmada Volkan'a sarılan anne ve baba Aslan, 6 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada Volkan'a sarılan anne ve baba Aslan, 6 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti sona erdi.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden 6 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Volkan için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, dün evlatlarının Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı.

HDP önünde 'Evlat Nöbeti' tutan bir aile daha evladına kavuştu
OYNAT 00:58
HDP önünde 'Evlat Nöbeti' tutan bir aile daha evladına kavuştu
Erzurum'un Karaçoban ilçesinden 6 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Volkan için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki 'Evlat Nöbeti'ne katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, dün evlatlarının Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı. Aslan çifti, 6 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı. Evladına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen Aslan çifti, oğulları Volkan ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.

  • Duygusal anların yaşandığı buluşmada Volkan'a sarılan anne ve baba Aslan, 6 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.

Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden Gevriye Ayhan evladına kavuştu
GÜNDEM
Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden Gevriye Ayhan evladına kavuştu

DHA
Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Anne Aslan oğlunun elini öperken, baba ise, "Suçluysan cezanı çekersin, suçun yoksa dışarı çıkarsın. Türk adaletine güven" dedi.

DHA
Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Evladına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi

  • Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan da 5 yıl süren ayrılığın ardından güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya kavuşmuştu.

Oğluna kavuştu annelere koştu
GÜNDEM
Oğluna kavuştu annelere koştu

Volkan Aslan da Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Böylece Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 8'e yükseldi.

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