HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Evladına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu. Erzurum'un Karaçoban ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan baba Melik ve anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Haber Merkezi 18 Şubat 2020, 11:39 Son Güncelleme: 18 Şubat 2020, 12:23 AA