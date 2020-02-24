Gündem HDP önünde eylem yapan bir ailelerin zaferi büyüyor Bir aile daha evladına kavuştu
DİYARBAKIR

HDP önünde eylem yapan bir ailelerin zaferi büyüyor: Bir aile daha evladına kavuştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 2015 yılında teröristler tarafından kaçırılan Veysi Birlik, güvenlik güçlerine teslim olarak annesi Muhteber Birlik ile kucaklaştı. Veysi ile birlikte evladına kavuşan aile sayısı 9’a yükseldi.

Haber Merkezi AA
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.

DHA
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştun
  • Kocaeli'den gelerek 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Veysi (19) için oturma eylemi yapan anne Muhteber Birlik'e de müjdeli haber verildi.

İl Jandarma Komutanlığında ikna için kurulan özel bir ekibin çalışması sonucu oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini alan anne Muhteber Birlik, büyük mutluluk yaşadı.

DHA
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştun

Oğlu Behçet ile İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Birlik, 5 yıllık hasretin ardından evladı Veysi'yi bağrına bastı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Birlik, oğluna sarıldı, gözyaşı döktü.

Bir anne daha evladına kavuştu
OYNAT 00:20
Bir anne daha evladına kavuştu
Diyarbakır HDP İl binası önünde evlat nöbeti bekleyen annelerden biri daha çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki annelerden evladına kavuşanların sayısı 9'a yükseldi.


  • Anne ve oğlu Behçet Birlik, bu kavuşmanın yaşanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Evladına kavuşan aile sayısı 9'a yükseldi

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan da 5 yıl süren ayrılığın ardından güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık hasretin ardından güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Volkan'a kavuşmuştu.

DHA
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştun
Anne Muhteber Birlik'in oğlunun da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 9'a yükseldi.

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
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