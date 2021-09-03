HDP önünde zafer halayı: Terör örgütünün kaçırdığı evladına 6 yıl sonra kavuştular

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.

Daha sonra Metin Üstek'in ailesi de Şırnaklı kadınlar ile birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

AA

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Anne Emine Üstek, evladına kavuşması için emek veren herkese teşekkür etti.

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Oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Üstek," Oğlumun fotoğrafını son olarak buraya getiriyorum. İnşallah bundan sonra evinde yanı başımda olacak. Emeği geçen buradaki kadınlarımıza, güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Çok sevinçliyim ve çok mutluyum. Gözü yaşlı ve çocuklarının yolunu gözleyen diğer annelerde en kısa zamanda evlatlarına inşallah kavuşur " diye konuştu.

Diğer annelerin evlatlarına çağrıda bulunan Üstek, "Gelin annenize sıcak yuvanıza kavuşun. Ben bir anneyim ne kadar sevindim mutlu olduysam sizin anneniz de o kadar mutlu olacak. Bu işin sonu yok gelin." dedi.

AA

Baba Ömer Üstek de 6 yıldır yolunu gözlediği oğluna verilen mücadele sonunda kavuştuğunu söyledi.

Üstek, "Oğluma kavuşmamızda vesile olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri bakanımıza, buradaki kadınlara, güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere buradan selamlarımı saygılarımı sunuyorum. İnşallah bir an önce evlatlarına kavuşurlar " dedi.

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AA

Şehit eşi Aycan Bilir ise çocukları zorla dağa kaçırılan annelere destek vermek amacıyla eyleme katıldığını dile getirdi.

Terörün pençesinden bir evladın daha kurtulması dolayısıyla mutlu olduğunu ifade eden Bilir, "İnşallah diğer annelerimizin de çocukları böyle ailelerine kavuşur, annelerimizin gözyaşları diner. Bizler Şırnaklı kadınlar olarak bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir tek gencimizi daha PKK terör örgütüne yedirmeyeceğiz" diye konuştu.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 10 Eylül’de başlattıkları eylemlerin bir hafta sonra 1. yılını dolduracağını söyledi.

AA

Geçen hafta bir evladın annesine kavuşmanı heyecanla karşıladıklarını aktaran Atan, şöyle konuştu:

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"Biz baharı birlikte yaşayacağız demiştik. Gerçekten bugün baharı yaşıyoruz. Biz burada bu bayrak dalgalansın diye mücadele veriyoruz. Anneler bir daha ağlamasın diye mücadele veriyoruz. Kandil'e ve onun uzantılarına meydan okuyoruz. Emine teyze evladına kavuştu. O kucaklaşmaya biz de şahitlik ettik. Diğer çocuklar da gelsin annelerine kavuşsun diye biz mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bize inanlara ve destek olanlara teşekkür ediyoruz."

Atan, yarın Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelerin 3.yıl dönümünde onların yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

OYNAT 00:46 HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu. Müjdeli haberi alarak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Emine Üstek ve baba Ömer Üstek, 6 yıl sonra kavuştuğu oğulları Metin'e sarıldı, gözyaşı döktü. Yıllar süren ayrılıktan sonra oğluna kavuşan anne Üstek fenalık geçirdi, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada zılgıt çekildi, Anne Üstek, Kürtçe ağıt yaktı. Anne Üstek, oğluna kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:53 Evlat nöbetini 24 saat tutan ailelerden destek çağrısı: 3 Eylül'de tüm dünyayı ve Türkiye'yi buraya bekliyoruz Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 724'üncü gününe girdi. Eylemlerini 24 saat sürdürme kararı alan ve gece nöbetine de başlayan anne ve babalar, basın açıklaması düzenledi.



Aileler adına konuşan anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını ve oğlu ile birlikte örgütün elinde olan tüm gençleri alana kadar eylemi sonlandırmayacaklarını dile getirdi. 724 gündür anne ve babalar olarak nöbetlerini sürdürdüklerini hatırlatan Elhaman, 'Gece gündüz, salgın demeden hep buradayız. Evlatlarımızı bekliyoruz. Dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceğiz. 3 Eylül'de bütün dünyayı, Türkiye'yi buraya bekliyoruz' dedi.



Sadece kendi evladı için değil, dağda olan bütün evlatlar için mücadele edeceklerini ifade eden Elhaman, 'Oğlumu, benden çalan partiden, HDP'den istiyorum. HDP'yi kapattık. HDP bizden kaçıp gitti. Hani mecliste 'kadın hakları, annelerin hakları' diyorlar, nerede bizim haklarımız. Bu çadırın yok olmasını istiyorlar. Getirsinler evlatlarımızı biz de buradan gidelim' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:05 Evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın'dan HDP Genel Merkezi önünde tokat gibi sözler Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde 723 gündür evlat nöbeti tutan ailelerden Süleyman Aydın ve Celil Bektaş, Ankara'ya gelerek HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.



Burada basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Aydın, 'Tek bir cesaretli HDP milletvekili çıkıp da bu Kürt ailelerine sahip çıkmadı. Siz anne-baba değil misiniz? Siz kendi evlatlarınızın yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz. Ben 6 yıldır kendi oğlumun yüzünü göremedim.



'Kürt için mücadele ediyoruz' diyorlar Kürt'ü öldürüyorlar. Zaman zaman HDP açıklamalarında 'zulüm var Doğu'da diyor.' Doğrudur. PKK zulmü var. HDP zulmü var. Bu zulüm değil de nedir?



Herkese insan hakları var da bizim çocuklarımıza yok mu? Neden bizden kaçıyorsunuz. Kürt için mücadele etmiyor musunuz? Neden Kürt'ten kaçıyorsunuz. Biz de Kürt'üz. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt'üyüz. Amerika'nın Kürt'ü değiliz. Biz asla vatanımıza ihanet etmiyoruz.



Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyorsun. Bu çocuklarımızın tahliyesinin neden istemiyorsunuz. Yani ha HDP, ha CHP olmuş artık. Bize dedikleri tek cevap, 'çocuğunuzu devletten isteyin' diyorlar. Bizim çocuklarımızı devlet götürmedi ki, bizim çocuklarımızı CHP'nin dostları götürdü.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:56 PKK'dan kaçan Mustafa Biçer anlattı: Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in PKK'dan kaçarak teslim olan oğlu Mustafa Biçer, terör örgütünün kirli yüzünü anlattı. 'Ben hiçbir zaman örgütten kaçtığım için pişman değilim onlar da kaçıp teslim olsun. Orası ölüm yeridir.' diyen Biçer, 'Türkiye'de şu anda ağaçları yakan PKK'nın emriyle Ateşin Çocukları inisiyatifidir. Örgütte kaldığım süre içerisinde birçok kadının tecavüze uğradığını, hamile kaldığını gördüm. Örgütten kaçmak isteyenler çoktu.'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:54 Diyarbakır Anneleri’nden Ayşegül Biçer evladına kavuştu: 1,5 yıl sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti kazandı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir video yayınladı. Altun, Diyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer'in yer aldığı videoyu, 'Diyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer evladına kavuştu. 1,5 yıl önce onunla söyleşmiştik. 1,5 yıl sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Nice bayram gibi kavuşmalara!' ifadeleriyle paylaştı.



3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül Biçer ve baba Rauf Biçer çocukları Mustafa'nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı. Mustafa Biçer, evlat nöbetinden yaklaşık 2 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.







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