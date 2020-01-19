HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 139’uncu gününde: Acılı babadan dağdaki oğluna yürek burkan çağrı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 139’uncu gününe girdi. İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen Fahrettin Akkuş, 2015’te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan'a çağrı yaparak, "HDP hangi kapıyı açarsa, hangi deliğe girerse biz oraya gideriz, biz sonuna kadar vazgeçmiyoruz. PKK dağdan gelip çocukları almaz, HDP alıyor çocukları beyinlerini yıkıyor, PKK’ya teslim ediyor, PKK da alıp Kandil’e götürüp ABD’ye teslim ediyor. Oğlum Erkan, çık gel, bak ceza yok onlar sizi kandırıyorlar. Diyarbakır’da sizi bekliyoruz. Çık gel diğer ailelerin çocukları geldi serbest bıraktılar tutuklamadılar, ben seni bekliyorum, sen benim tek evladımdın hem de arkadaşım, ben seni öyle büyüttüm HDP’ye bırakmıyorum" dedi.

Haber Merkezi 19 Ocak 2020, 11:59 Son Güncelleme: 19 Ocak 2020, 12:12 İHA