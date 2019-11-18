Gündem HDP önündeki ailelerin feryadı dizilere taşındı Anneler, Arka Sokaklar ekibine teşekkür etti
DİYARBAKIR

HDP önündeki ailelerin feryadı dizilere taşındı: Anneler, ‘Arka Sokaklar’ ekibine teşekkür etti

HDP önündeki ailelerin feryadı dizilere taşındı: Anneler, ‘Arka Sokaklar’ ekibine teşekkür etti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 77 gündür oturma eylemi gerçekleştiren annelerin feryadı ‘Arka Sokaklar’ dizisinde konu oldu.

Haber Merkezi İHA
Arka Sokaklar dizisinin 531’inci bölümünde HDP il binası önünde oturma eylemi yapan evlat nöbeti sahnelendi.
Arka Sokaklar dizisinin 531’inci bölümünde HDP il binası önünde oturma eylemi yapan evlat nöbeti sahnelendi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 77’inci günü geride bıraktı.

  • Polisiye dizisi olan Arka Sokaklar dizisinin 531’inci bölümünde HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin feryadı sahnelendi.

Diyarbakır annelerinden uluslararası camiaya çağrı: Amerika bir açıklama yapsa, çocuklarımız geri gelir
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinden uluslararası camiaya çağrı: Amerika bir açıklama yapsa, çocuklarımız geri gelir

Anneler, ‘Arka Sokaklar’ dizisi ekibine teşekkür etti

İstanbul’da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014’te Arnavutköy’de ’Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 67 gündür oturma eylemine devam ediyor. Acılı anne Fatma Bingöl, feryatlarının Arka Sokaklar dizisinde sahneye alınması dolayısıyla teşekkür etti.

Bingöl, "Arka Sokaklar dizisi bizim için sahne yapmışlar, çok teşekkür ediyoruz. Rıza babaya, Hüsnü Çoban’a Mesut abiye, Allah razı olsun hepsinden, bizi canlandırmışlar, hayatımızı hikaye olarak geçmişler, çok memnun olduk, çok seviyoruz onları. Ben zaten o dizi yayınlandığından beri ben ve çocuklarım izliyor ve çok seviyoruz. Onları bir gün burada da yanımızda görmek istiyoruz.

  • Ben bütün sanatçılara, bir köpek kaybolduğu zaman herkes ayağı kalkıyor, feryat figan ediyor. Bizim çocuklarımız elimizden gitmiş ve PKK kaçırmış, neden kimse duymuyor ve sesini çıkartmıyor? İsyanım sanatçı ve artistlere artık onlarda bizi duysunlar, bizim için bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Çok duygulandım kendimizi gördük, aynen bizi canlandırmışlar, bizim burada nasıl feryat ettiğimizi, nasıl ağladığımızı, çocuklarımızı istediğimizi anlatmışlardı. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

İHA
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 77’inci günü geride bıraktı.

"Çok güzel anlatmışlar, acımızı paylaşmışlar"

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Er Müslüm Altıntaş için evlat nöbetinde olan anne Songül Altıntaş, Arka Sokaklar dizisinin sahnesinde durumun çok güzel anlatıldığını, acılarının paylaşıldığını söyledi.

Altıntaş, "Çok memnun olduk, bizi canlandırmışlar, oyuncularımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel anlatmışlar, acımızı paylaşmışlar. Bizim herkesten desteğe ihtiyacımız var, oyuncularımız, sanatçılarımızın desteğine ihtiyacımız var. Arka Sokaklar dizisi oyuncularına, yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun” diye konuştu.

İHA
Polisiye dizisi olan Arka Sokaklar dizisinin 531’inci bölümünde HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin feryadı sahnelendi.

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan Aydın (19) için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, Arka Sokaklar dizisinin acılarını ve feryatlarını Türkiye’ye duyurdukları için teşekkür ederek, diğer dizilerinde desteklerini beklediğini söyledi.

Aydın, "Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar dizisi bize dile getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Acımızı ve feryadımızı özellikle Türkiye’ye duyurdukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Diğer dizilerde en azından bir bölümünü bize ayırsalar, bizi dile getirseler sesimiz dünyaya duyurulmuştu, diğer yönetmenlerde inşallah bizi dikkate alır bizi dile getirirler” şeklinde konuştu.

Evladı kaçırılan acılı baba: Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz
OYNAT 01:28
Evladı kaçırılan acılı baba: Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 68'inci günde de devam ediyor. Acılı baba Süleyman Aydın, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepkisini dile getirdi. Aydın, 'Çocuklarımızı çalan onlar, bizi tehdit eden onlar, önümüzü kesen onlar. Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz, 40 yıldır bize acıdan başka ne verdiniz?' diye haykırdı.

Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı örüyor: Onlar üşürse biz de üşürüz
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Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı örüyor: Onlar üşürse biz de üşürüz
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 62 gündür oturma eylemi yapan anneler, Mehmetçiğe kazak ve atkı örüyor. Evlat nöbetindeki anneler, Mehmetçiklere asker selamı göndererek, onların yanında olduklarının mesajını verdiler.


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