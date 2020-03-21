Gündem HDP önündeki eylemde 201inci gün Aile sayısı 134 oldu
DİYARBAKIR

HDP önündeki eylemde 201'inci gün: Aile sayısı 134 oldu!

HDP önündeki eylemde 201'inci gün: Aile sayısı 134 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 201'inci gününde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Muhammet Kızılboğa (27) için Şanlıurfa'dan gelen Fatma Kızılboğa ile 134'e yükseldi. Kızılboğa, oğluna kavuşmak umuduyla eyleme katıldığını belirterek, "Bu eylemi televizyonda gördüm. Oğlumu HDP'den istiyorum. Gelsin teslim olsun. Hiçbir ceza almayacak. Oğlumu çok özledim. Onu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fatma Kızılboğa
Fatma Kızılboğa

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Üç anne daha evlat nöbetinde
GÜNDEM
Üç anne daha evlat nöbetinde

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 201'inci gününde.

13 aile, evladına kavuştu

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki: HDP milletin, Kürtlerin düşmanı
OYNAT 01:32
Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki: HDP milletin, Kürtlerin düşmanı
Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürüyor. Anne ve babalar, il binasına giren HDP'lilere tepki gösterdi. Aileler, 'HDP milletin, Kürtlerin düşmanı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Artık yeter, bu partiyi kapatın' dedi.

6 yıl önce kaçırılan oğlu için geldi

2014 yılında kaçırılan oğlu Muhammet için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Fatma Kızılboğa da bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlunun PKK'lılar tarafından kaçırılarak, Suriye'nin Kobani kentine götürüldüğü ifade eden Fatma Kızılboğa, Muhammet'e teslim olması için çağrıda bulundu.

Kızılboğa, oğluna kavuşmak umuduyla eyleme katıldığını belirterek, "Bu eylemi televizyonda gördüm. Oğlumu HDP'den istiyorum. Gelsin teslim olsun. Hiçbir ceza almayacak. Oğlumu çok özledim. Onu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.

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