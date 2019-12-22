HDP önündeki oturma eyleminde 111'inci gününde: Çocuklarına bir an önce kavuşmak istiyorlar

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

GÜNDEM Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor: Eylem yapan aile sayısı 53 oldu

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 aile, HDP il binası önünde 111'inci günde de eylemini sürdürüyor.

HDP önündeki oturma eyleminde 111'inci gününde devam ediyor.

'Annelerin yüreği yanmasın'

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 2015 yılında, usta birliğine giderken, PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil için oturma eylemini 28 Eylül'den beri sürdüren Cennet Kabaklı, çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini söyledi.

OYNAT 00:00 PKK gözü yaşlı anaları tehdit etti: Oğlunu unutacaksın Diyarbakır'da Evlat Nöbeti tutan anneler, 11 gündür çocuklarından bir haber alabilmek için Diyarbakır HDP il binası önünde eyleme devam ediyor. PKK tarafından ölümle tehdit edilen annelere, 'HDP'nin adını ağzına alırsanız oğlunuzu unutacaksınız' diye mesajlar atılıyor. Haftanın Olayı'nda bu hafta evlat hasreti çeken anneleri anlattık. BiP'te paylaş

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Oğlunu çok özlediğini ve almadan eyleminden vazgeçmeyeceğini anlatan Kabaklı, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bugün 111'inci günümüz oldu. Ben evladımı istiyorum. Evladım kaçırılalı 4 yıl oldu. Onu çok özledim, hasretini çekiyorum. Oğlumdan ne istediler? Hayatı çalışmakla geçerdi. Ben oğlumu özledim. Artık evladımı istiyorum. Benim evladımı bıraksınlar. Artık bu annelerin yüreği yanmasın. Başka evlatlarımızı da götürmesinler. Ben evladımı almadan buradan kalmayacağım. Evladımı bana versinler."

