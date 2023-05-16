HDP oyları TİP'le eridi

HDP büyük hayal kırıklığına uğradı. Seçimlere Yeşil Sol Parti’yle (YSP) katılan HDP, yaklaşık 40 ilde oy kaybetti. Bazı illerde kayıplar yüzde 5’i buldu. 2018 seçiminde yüzde 11,62 oy alan HDP, bu seçim 1 milyon 29 bin oy kaybı yaşayıp yüzde 8,8’de kaldı. Parti Doğu ve Güneydoğu’da istediği hedefi tutturamadı. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde de ciddi kayıplar yaşadı. Kesin olmayan sonuçlara göre Yeşil Sol Parti, 62 milletvekili çıkarıyor.

ANKARA’DAN MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMADI

Bir önceki seçim İstanbul’da yüzde 12,67 oyla 12 milletvekili çıkaran HDP, bu seçim yüzde 8,16 oyla 8 milletvekili çıkarabildi. HDP oylarında ciddi düşüş yaşanan illerden biri de Ankara oldu. 2018’de Ankara’da yüzde 6,4 oy alıp 1 milletvekili çıkaran HDP, bu seçim yüzde 3,07 oy alınca Ankara’dan milletvekili çıkaramadı. HDP’nin kalesi olarak nitelendirilen Diyarbakır’da bir önceki seçim yüzde 65,54 olan oy oranı, yüzde 61,19’a düştü. Diyarbakır’da ise önceki seçim 9 milletvekili çıkaran HDP, bu seçim 8 milletvekili çıkarabildi.

HÜDA PAR ETKİSİ

HDP, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Bölgede etkili olan HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan’ı desteklemesi, HDP’nin bölgede oy kaybetmesine neden oldu. Terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle batıdaki seçmen HDP’den kaçtı. Barajın yüzde 7’ye düşürülmesi de HDP’nin oylarını olumsuz etkiledi. HDP milletin değer ve inançlarına aykırı tavır almakla suçlandı. Aileler çocuklarını gerek terörden gerekse aykırı yaşam biçiminden korumak için HDP’yi tercih etmedi.

TİP KAYBETTİRDİ

Emek ve Özgürlükler İttifakı’nın iki paydaşı Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi arasındaki çekişme de Yeşil Sol’a olumsuz yansıdı. Geçtiğimiz dönem HDP listelerinden seçime giren TİP bu yıl aldığı kararla seçime kendi amblemi ve listeleriyle katıldı. Ancak bu durum Yeşil Sol’da oy kaybına neden oldu. TİP’in oyları yüzde 1,7’yi buldu, HDP’nin yerine seçime giren Yeşil Sol Parti ise yüzde 8,8’de kaldı. Antalya ve Mersin gibi bazı illerde TİP’in ayrı listeyle seçime girmesi, milletvekili kayıplarına neden oldu.

“BAŞARISIZ OLDUK”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sancar, “Oylarımızda bir azalma olduğu doğru, özellikle batı illerinde bu azalma daha dikkat çekici. Bir başarısızlık söz konusu” diye konuştu. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar ise şunları söyledi: “Hedeflerimize tam olarak ulaşamadığımızı belirtmek istiyoruz. Sonuçların başarı olarak görülemeyeceği açıktır.”







