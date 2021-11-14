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ANKARA

HDP PKK'lı Yusuf Gulo’ya sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun dostları iyice şaşırdı. Parti Meclisi’ni toplayan HDP, PKK’nın Suriye yapılanmasını kuran Yusuf Gulo’nun yasını tutuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP PKKlı Yusuf Gulo’ya sahip çıktı
Gulo, PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le de sık sık bir araya geliyordu.

Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakınındaki isimlerden Yusuf Gulo geçtiğimiz günlerde öldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dostları arasında bulunan ve CHP ile birlikte Suriye ve Irak tezkerelerine “hayır” oyu veren HDP, Gulo’ya sahip çıktı. Cuma günü Parti Meclisi’ni toplayan HDP, toplantı sonrası yapılan açıklamada, Suriye’de PKK işgali altındaki Kamışlı’da patlamada ölen Gulo’yu savundu. Örgütün Suriye yapılanmasını kuran ve bölgede PKK’ya destek veren ilk ailelerden olan Yusuf Gulo’yu kanaat önderi gibi lanse eden HDP, ölümünden ise Türkiye’yi sorumlu tuttu.

Yusuf Gulo
Yusuf Gulo

BÖYLE SAVUNDULAR

HDP’den yapılan skandal açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Neredeyse her hafta Kuzey-Doğu Suriye Özerk Yönetimi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarına yönelik suikastlardan pek çok insan etkilenmekte, bu saldırılarla Kürt coğrafyası insansızlaştırılmak istenmektedir. Son olarak Kuzey-Doğu Suriye’nin önemli kanaat önderlerinden Yusuf Gulo ve ailesinden iki kişi, iktidarın saldırgan politikaları sonucunda yaşamını yitirmiştir. Gulo Ailesi ve Kuzey-Doğu Suriye halkları ile yönetimine başsağlığı diliyor, Rojava’ya yönelik ve özellikle sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı bir kez daha kınıyoruz.”

Öcalan’ın yakın adamı Kamışlı’daki patlamada öldü
DÜNYA
Öcalan’ın yakın adamı Kamışlı’daki patlamada öldü

PKK’ya destek veriyordu

Gulo ailesi Suriye’de terör örgütü PKK’ya destek veren ilk ailelerden biri olarak biliniyor. Yusuf Gulo’nun Suriye’de saklandığı dönem bizzat Abdullah Öcalan’dan örgütsel eğitim aldığı belirtiliyor.
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