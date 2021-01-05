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ANKARA

HDP varsa biz yokuz

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı’nda yer alan Demokrat Parti (DP), 2023’te yapılacak seçimlerde yola tek başına çıkacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal geçen aralık ayında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile biraraya gelmişti.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal geçen aralık ayında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile biraraya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı bloku içinde yer alan Demokrat Parti (DP), 2023’te yapılacak seçimlerde yeni yol haritasını “tek başına seçimlere girmek” olarak belirledi. Bunda en büyük etkenin, son günlerde kapatılması tartışmalarıyla gündeme gelen HDP’nin, “doğrudan ya da dolaylı şekilde Millet İttifakı’na destek verebileceği olasılığı” olduğu ifade edildi.

Bugüne dek Millet İttifakı bileşeni içinde yer almayı tercih eden DP’nin 2023 seçimlerinde Millet İttifakı bloku içinde yer almak istemediği, milletvekili aday listelerini ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı belirtiliyor.

DP, yeni yol haritası kapsamında ilk ziyaretini de yarın HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine yapacak. Parti yöneticileri, “bu ziyaretin Cumhur İttifakı dışında kalan muhalefet partileri içindeki ilk ziyaret olması bakımından önem taşıdığını” ve “Millet İttifakı’na doğrudan bir mesaj verdiğini” ifade ediyor.

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