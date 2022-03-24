HDP vekili Murat Sarısaç'a hapis

Bakan Varank’tan muhalefete: Takılmış plak gibi durmayın açılan fabrikalara bakın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uşak Teknopark ve OSB altyapı yatırımlarının toplu açılışında konuştu. Ülkenin dört bir yanında fabrika açılışı gerçekleştirdiklerini belirten Varank, muhalefetin eleştirilerine tepki göstererek, 'Biz burada sanayicinin yatırım iştahını konuşurken, ülkenin dört bir yanında yeni fabrika açılışları yaparken, muhalefet takılmış plak gibi 'Fabrika yok' diyor. Ben de diyorum ki; hodri meydan. Gelsinler Uşak OSB'yi bir görsünler' dedi.