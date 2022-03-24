HDP vekili Murat Sarısaç'a hapis

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Murat Sarısaç hakkında, 2010-2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.
- Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sarısaç'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Sarısaç'ın adli sicil kaydında yer alan "Kamu Davasının Ertelenmesi" dosyasına da ihbarda bulunuldu.
PKK'LI TERÖRİSTİ ARACINDA SAKLAMIŞTI
Sarısaç’ın aracında yakalanan Yunus Durdu’nun PKK’nın alan sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı. İddianameye göre, Durdu’nun HDP PM üyeliği görevini kullanarak terör faaliyetlerini gizlediği, kontrollerde yakalanmamak için de milletvekilleriyle hareket ettiği tespit edilmişti. Durdu’nun vatandaştan haraç kesen teröristlerle birlikte çalıştığı da iddianamede anlatılmıştı.