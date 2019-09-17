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DİYARBAKIR

HDP'de panik havası: İzleri yok etmeye çalışıyorlar

HDP'de panik havası: İzleri yok etmeye çalışıyorlar

Evlatları HDP aracılığıyla dağa kaçırılan ailelerin 'nöbeti' 15'inci gününde devam ederken, dün akşam saatlerinde il binası içerisinde çıkarılan onlarca battaniye acılı ailelerin dikkatini çekti. Bazı aileler, "Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor. Siyasi partinin içinde battaniyenin ne işi var?" tepkisini gösterdi. HDP'lilerin kaçırılan çocuklara ait izleri yok etmek için battaniyeleri binadan çıkarmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP il binasından çıkan onlarca battaniye, nöbetteki ailelerin dikkatlerinden kaçmadı.
HDP il binasından çıkan onlarca battaniye, nöbetteki ailelerin dikkatlerinden kaçmadı.

Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan ailelerin nöbeti devam ederken, HDP'lileri panik sardı. Diyarbakır İl Binası önünde toplanan aile sayısı 45'e yükselirken, dün akşam saatlerinde bina içerisinden çıkarılan battaniyeler soru işaretlerine neden oldu.

HDP il binası önüne yanaşan bir araca partililerin çok sayıda battaniye yüklediğini gören aileler, buna engel olmak istedi.

Parti binası içerisinde neden bu kadar battaniye var?

HDP'lilerin çıkardığı onlarca battaniye hem ailelerin tepkisini çekti hem de yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Bazı aileler, çocuklarına dair izleri yok etmek için HDP'lilerin battaniyeleri çıkardığını savundu.

Oğlu için oturma eylemine katılan Rauf Biçer, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

  • "Burada çocuklar yatırılıyor, çocuklar dağa gidiyor. Siyasi partinin içinde battaniyenin ne işi var? O yataklarda evlatlarımızı, gençlerimizi yatırıyorlar. Dağa götürüyorlar, örgüte katıyorlar."

HDP'lileri korku sardı

Baba Süleyman Aydı ise partiye getirilen çocukların daha sonra gizli şekilde dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Arkadaşımız koştu, onlara müdahale etti. Baktık ki minibüste yüzlerce battaniye, tekrar korkudan hemen minibüsün içine koydular." diye konuştu.

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