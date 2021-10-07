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ANKARA

HDP'den CHP'ye 'tutum belgesi' ziyareti

HDP geçen günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı "HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi’ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
HDPden CHPye tutum belgesi ziyareti
HDP'den CHP'ye ziyaret

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşen Bakırhan, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu.

CHP'li salıcı sosyal medya hesabından paylaştı

Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
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