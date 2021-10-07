HDP'den CHP'ye 'tutum belgesi' ziyareti

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İslam dünyasına çağrı: İsrail'in yanlış ve tehlikeli kararına karşı çıkın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail mahkemesinin 'Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etmelerine onay' kararına ilişkin İslam dünyasına çağrı yaptı. Erbaş, "Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.