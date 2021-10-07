HDP'den CHP'ye 'tutum belgesi' ziyareti

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşen Bakırhan, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu.
CHP'li salıcı sosyal medya hesabından paylaştı
Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi’ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/pK6qxuF2Lh
HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi’ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/pK6qxuF2Lh— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) October 7, 2021