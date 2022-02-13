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POLİTİKA

HDP'den ittifak ortaklarına 'yemek' resti: Kendi adayımızı çıkarırız

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, katıldığı canlı yayında, kendileri haricindeki altı muhalefet partisinin düzenlediği yemeğe sert sözlerle yüklendi. İttifak ortaklarının tutumunun ilişkilerinde 'bir engel oluşturduğunu' vurgulayan Temel, "'HDP kapatılsın' diyeceksiniz, altı parti bir araya geleceksiniz ama HDP'ye davetiye bile göndermeyeceksiniz. Bizim de hamlelerimiz olur. Kendi adayımızı çıkarmamız yönünde ciddi gelişmeler var" diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
HDPden ittifak ortaklarına yemek resti: Kendi adayımızı çıkarırız
HDP'li Tayip Temel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Altı muhalefet partisinin bir araya gelmesi, ittifak ortakları HDP'yi rahatsız etti.

Artı TV yayınında gelişmeyi değerlendiren HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, ittifak ortaklarını sert sözlerle hedef aldı.

HDP'DEN MİLLET İTTİFAKI'NA REST: KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIRIZ

Bu tutumun ilişkilerinde 'bir engel oluşturduğunu' vurgulayan Temel, "'HDP kapatılsın' diyeceksiniz, altı parti bir araya geleceksiniz ama HDP'ye davetiye bile göndermeyeceksiniz. Bizim de hamlelerimiz olur. Kendi adayımızı çıkarmamız yönünde ciddi gelişmeler var" diye konuştu.

HDP'den ittifak ortaklarına 'yemek' resti: Kendi adayımızı çıkarırız
OYNAT 01:43
HDP'den ittifak ortaklarına 'yemek' resti: Kendi adayımızı çıkarırız
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, katıldığı canlı yayında, kendileri haricindeki altı muhalefet partisinin düzenlediği yemeğe sert sözlerle yüklendi. İttifak ortaklarının tutumunun ilişkilerinde 'bir engel oluşturduğunu' vurgulayan Temel, ''HDP kapatılsın' diyeceksiniz, altı parti bir araya geleceksiniz ama HDP'ye davetiye bile göndermeyeceksiniz. Bizim de hamlelerimiz olur. Kendi adayımızı çıkarmamız yönünde ciddi gelişmeler var' diye konuştu.

"NEREDEN TUTACAĞIZ BU YAKLAŞIMLARI?"

Temel konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

  • "İYİ Parti'nin bu tutumu bir engel oluşturur. Ciddi engel oluşturur. Bizim kendi adayımızı çıkarma eğilimini güçlendiren gelişmeler var Millet İttifakı'nda. 'Erdoğan karşıtlığına kilitlenmiş' bir siyasi parti değiliz. HDP'yi kriminalize eden devlet aklına hizmet eden açıklama yapacaksınız. Altı parti bir araya geleceksiniz, parlamenter sistem tartışacaksınız ama HDP'ye davetiye bile göndermeyeceksiniz. Nereden tutacağız bu yaklaşımları?"

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