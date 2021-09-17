​HDP’den ortaklarına art arda mesaj

HDP, bu ay sonunda 15-20 maddelik bir deklarasyonla ‘cumhurbaşkanı adayının nitelikleri, idari sistemde, yargı sisteminde atılması gereken adımlarla parlamenter sisteme geçiş sürecinden beklentilerini açıklayacak. HDP, açıklayacağı deklarasyon öncesi Millet İttifakı’na yönelik mesajlarını sıklaştırdı.
“BİRLİKTE SORUMLULUK ALALIM”
- Seçimlerde yüzde 15 oy alacaklarını iddia eden HDP’li Garo Paylan, katıldığı bir televizyon programında, “Biz Millet İttifakı’nın bir parçası olmak istemiyoruz çünkü aramızda farklar var. Farklı siyasi partilerdeyiz ama diyoruz ki, Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız. Biz Millet İttifakı’nın bir parçası olmak asla istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur. Parlamento seçimlerinde alacağımız en az yüzde 15’lik oyla Meclis’te ikinci veya üçüncü parti olacağız” dedi.