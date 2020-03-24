HDP’li 8 başkan gözaltına alındı

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İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında marketlere ve toplu taşımaya kısıtlamalar getirdi. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Müşteriler aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde alışveriş yapacak.