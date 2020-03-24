HDP’li 8 başkan gözaltına alındı

Terör soruşturması kapsamında HDP’li 8 belediye başkanı gözaltına alındı. Polis haklarında yakalama kararı verilen Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Diyarbakır Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan, Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Bitlis Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, Iğdır Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa, Siirt Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek’i gözaltına aldı. 8 başkan İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı, bu belediyelere yeni görevlendirmeler yapıldı.
PKK ÜYELİĞİNDEN SORUŞTURMA
Gözaltına alınan Demir hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından, Kaya hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından, Akkul hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan, Mercan hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak” suçundan, Toprak hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan, Taşdemir hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan, Safa hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan soruşturma ve kovuşturma, Çiçek hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından soruşturma bulunuyor.
HDP’Lİ BAŞARAN PROVOKE ETTİ
- Batman’da Demir dahil 12 kişinin gözaltına alınması üzerine HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran öncülüğündeki bir grup belediye önüne gelerek eyleme kalkıştı. Bina önünde özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığın dağılması için anons yapıldı. Anonsa rağmen dağılmayan 16 kişi gözaltına alındı.