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İSTANBUL

HDP’li Aysel Tuğluk yaralı teröristi böyle kaçırmış

HDP’li Aysel Tuğluk’la ilgili yeni ifadeler ortaya çıktı. Teslim olan terörist M.D., 2015’te Suriye’de yaralandıktan sonra sahte kimlikle Türkiye’ye gelip ameliyat olduğunu anlattı. Teröriste 2 HDP’li refakat etmiş, hastaneden ise Aysel Tuğluk çıkarmış. Arabasıyla Mardin’e götürüp bir eve yerleştirmiş.

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Şahin Şen Yeni Şafak
HDP’li Aysel Tuğluk yaralı teröristi böyle kaçırmış
HDP’li Aysel Tuğluk

PKK’lı terörsitleri makam aracıyla taşıdığı için hakkında soruşturma yürütülen HDP’li eski milletvekili Aysel Tuğluk’un, PKK ile ilişkisini tescilleyen yeni ifadelere Yeni Şafak ulaştı.

2014’te örgüte katıldıktan sonra teslim olan “Bahoz Bismil” kod adlı M.D.’nin ifadesi, HDP’li Aysel Tuğluk’un terör bağlantısını deşifre etti. İtirafçı olan M.D., Suriye’de PKK saflarında yaşadıklarını anlattı. Yaralanmaları halinde Türkiye’ye getirilirlerse yakalanmasınlar diye sahte Suriye kimliği verildiğini söyleyen M.D., “Kürtçe konuşup kendinize Suriyeli süsü verin” denildiğini bildirdi. 2015’te Ayn el Arab’ta yaralanan M.D., Türkiye’ye geçip nasıl tedavi olduğunu şöyle anlattı:

PLANLAMAYI AYSEL TUĞLUK YAPTI

“Sahte kimlike Mürşitpınar sınır kapısından Suruç’a geçtik. Şanlıurfa’da ameliyat oldum. Refakatçi olarak HDP ve DBP üyesi 2 kişi gönderildi. Taburcu olacağım gün ‘Aşağıda milletvekilimiz seni bekliyor. Yakalanmaman için seni buradan çıkartıyoruz’ dediler. Araca bindim. Yanımda oturan, Aysel Tuğluk’tu. ‘Geçmiş olsun. Seni Nusaybin’e götüreceğiz’ dedi. 200 dolar verdi. PKK’lı olduğumu bilmemesinin imkanı yok. O başka bir yerde indi. Şoförü beni daha önceden bilmediğim bir yere getirdi. Tuğluk bu eve getirilmemi önceden planlamış. Eve çıktığımda benim gibi yaralanmış 6 PKK’lı daha vardı. Burada 4 gün kaldıktan sonra Cizre’ye, ardından da Cudi Dağı’ndaki PKK kampına geçtik.”

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