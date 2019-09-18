HDP’li başkan kaçarken yakalandı

Erzurum’da, hakkında “terör örgütü üyesi olmak” suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay’ca bir süre önce onanan HDP’li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu kaçarken yakalandı. Bir istihbaratı değerlendiren emniyet, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası bir süre önce Yargıtayca onanan HDP’li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ve beraberindekilerin şehir dışına çıkacağı yönünde bilgi aldı.

Melike Göksu

UYGULAMADA YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, takibe aldıkları Göksu ve beraberindekilerin bulunduğu 2 aracı, gece saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale uygulama noktası ve bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu. Ekipler daha sonra Göksu’nun yanı sıra 2’si Karayazı Belediye Meclisi üyesi 6 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Göksu tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU

Erzurum Valisi Okay Memiş, “İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı ortak çalışma neticesinde Göksu uygulama noktalarına yakın bir güzergahta üzerinde kardeşine ait olan bir kimlikle yakalandı. Bizim tahminlerimiz kaçma yönünde bir eylem içerisinde olabileceği şeklindeydi” dedi.

GÖREVLENDİRME YAPILACAK

Memiş, HDP’li Göksu’nun görevden uzaklaştırılıp yerine görevlendirme yapılacağına işaret ederek, “Şimdi biz görevden uzaklaştırma işlemi yapacağız. Çok kısa süre içinde Karayazı için bir kayyum değerlendirmesi yapacağız” diye konuştu.