Gündem HDPli başkanın çöp vurgunu
POLİTİKA

HDP’li başkanın ‘çöp’ vurgunu

PKK’ya verdiği destekten dolayı görevden alınan ve tutuklanan HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman’ın ‘çöp’ ihalesinden adeta vurgun yaptığı ortaya çıktı. Karaman’ın 5 milyon 925 bin 600 liraya mal olabilecek çöp toplama ihalesini, 13 milyon 368 bine verdiği belirlendi. İdris Akbıyık’ın belediye başkanvekili olarak görevlendirilmesinin ardından ihale iptal edildi ve 7,6 milyon belediyenin kasasında kaldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Cihan Karaman
Cihan Karaman

PKK destekçisi HDP'li başkanların görevden alındığı belediyelerdeki yolsuzluklar tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2019 Ekim'de örgüte verdiği destekten dolayı görevden uzaklaştırılan ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanan HDP'nin eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın 'çöp toplama işi' üzerinden belediyeyi haksız yere zarara uğratacağı yapılan denetimlerle belgelendi.

İLK İŞİ ‘ÇÖP’ OLMUŞ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan HDP'li Karaman ilk iş olarak Hakkari sokaklarının çöp toplama işini pazarlık usulü ile aylık 284 bin 700 liraya yaptırmaya başladı. Ancak aynı işin 2016 yılında, yine HDP'li Hakkari Belediye Başkanının yerine görevlendirilen dönemin Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim zamanında aylık 125 bin TL karşılığında yaptırıldığı anlaşıldı. Yani HDP'li Karaman, hiçbir gerekçe göstermeden aynı işi yüzde 228 daha fazlasına birilerine verdi.

13,3 MİLYONA İHALE ETTİ

Ancak bir süre sonra çöp toplama işini aylık yaptırma usulünden vazgeçen Karaman, bu sefer 3 yıllığına ihale usulüyle bir firmaya vermeye karar verdi. Bu kapsamda 36 aylığına söz konusu iş için ihaleye çıkıldı. 8 kalem kent temizliği için 13 adet iş makinesi ve araç kiralama hizmeti (sürücüsüz olup sürücüler idare tarafından karşılanacak) karşılığında 13 milyon 368 bin maliyet çıkarıldı.

Teröristi HDP’li yönetici getirdi
GÜNDEM
Teröristi HDP’li yönetici getirdi

ADRESE TESLİM İHALE

Ancak Karaman'ın görevden alınmasından sonra yerine görevlendirilen Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, söz konusu ihale için hazırlanan teknik şartname ve idari şartnamenin incelenmesi talimatını verdi. Yapılan incelemede, ihalenin adrese teslim ihale olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine ihale, Kamu İhale Kurumu (KİK) ilanındayken iptal edildi.

7,5 MİLYON BELEDİYENİN KASASINDA KALDI

Aynı iş için yine 3 yıllığına ihaleye çıkıldı. Bu sefer Hakkari sokaklarının çöp toplama işi 5 milyon 925 bin 600 liraya ihale edildi. Yani yaklaşık 7.5 milyon belediyenin kasasında kalmış oldu.

Terörden tutuklanan kayınbiraderini işe aldı

  • Yapılan araştırmada Karaman’ın, “Silahlı terör örgütüne üye olma, Terör amaçlı propaganda yapma ve Görev yaptırmamak için direnme” suçlarından farklı tarihlerde tutuklanan kayınbiraderi S.Ç.’yi işe aldığı da tespit edildi. S.Ç’nin terör örgütleriyle irtibatlı olarak Öz Savunma Birliği (ÖSB) yapılanmasında faaliyet gösterdiği, terör örgütünden aldığı talimatları örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içeresinde faaliyet gösteren şahıslara ilettiği ve eylem yapmaları için maddi destekte bulunduğu öğrenildi.

PKK'lı terörist HDP seçim aracında yakalandı
OYNAT 00:53
PKK'lı terörist HDP seçim aracında yakalandı
PKK Hakkari sözde hareketli taburunda tim komutanı olan kadın terörist Kahramanmaraş'ta yakalandı. HDP'nin seçim çalışmalarına destek için Kahramanmaraş'a geldiği bildirilen terör örgütü PKK'nın Hakkari Balkayalar sorumlusu "Arin" kod adlı Gülistan S, parti seçim aracında yakalandı.


Rusya ve İran İdlibi yakıyor

Rusya ve İran İdlib'i yakıyor

​Putin ve Hamaney, Suriye'de bebek öldürmeye devam ediyor.
Atinadan ABye şantaj

Atina'dan AB'ye şantaj

​AB'deki hiçbir anlaşma ve çözüme onay vermeyecekler.
CHPdencemevi istismarı

CHP'den
cemevi istismarı

​CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri Alevi vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor.
Onbinler uğurladı

Onbinler uğurladı

​PKK terör örgütüne ve hain teröristlere lanet yağdı.
FETÖ'den<br>dosyası varmış

FETÖ'den
dosyası varmış

​İyidil'i tahliye eden hakim 2008 yılında HSK'ya şikayet edilmiş.
Karne sevinci

Karne sevinci
Karanlık adam

Karanlık adam

​Ortadoğu'da yaşanan her savaş, darbe ve işkencede parmağı var.
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

​GATA'da tedavi gören Rahşan Ecevit, 97 yaşındaydı.
Minik Ayşe'den Kur'an tilaveti

Minik Ayşe'den Kur'an tilaveti

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, İdlib'den paylaştı.
Son 'drift'ini yaptı

Son 'drift'ini yaptı

​Polis peşine düştü: 2035 yılına kadar ehliyetine el koydu
179 terörist sınır dışı

179 terörist sınır dışı

​İçişleri Bakanlığı, yancı teröristlerin ülkelerine iade edildiğini açıkladı.
Morales: Hataydı

Morales: Hataydı

Bolivya Eski Devlet Başkanı'ndan itiraf gibi açıklamalar.
Haksız<br>rekabete 'dur'

Haksız
rekabete 'dur'

Rekabet Kurumu, 20 banka hakkında ön araştırma başlattı.
İstanbul yüzde <br>81 ile kitlendi

İstanbul yüzde
81 ile kitlendi

​Tatilciler yollara akın etti, trafik durma noktasına geldi.
Havada denizde ve karada

Havada denizde ve karada

​İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur' operasyonu başladı.
Kuzey <br>Irak'tan acı haber

Kuzey
Irak'tan acı haber

​Teröristlerin hain saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu.
Maaş krizinde mutlu son

Maaş krizinde mutlu son

​Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarının ödendiği açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.