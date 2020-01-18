HDP’li başkanın ‘çöp’ vurgunu

PKK destekçisi HDP'li başkanların görevden alındığı belediyelerdeki yolsuzluklar tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2019 Ekim'de örgüte verdiği destekten dolayı görevden uzaklaştırılan ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanan HDP'nin eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın 'çöp toplama işi' üzerinden belediyeyi haksız yere zarara uğratacağı yapılan denetimlerle belgelendi.

İLK İŞİ ‘ÇÖP’ OLMUŞ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan HDP'li Karaman ilk iş olarak Hakkari sokaklarının çöp toplama işini pazarlık usulü ile aylık 284 bin 700 liraya yaptırmaya başladı. Ancak aynı işin 2016 yılında, yine HDP'li Hakkari Belediye Başkanının yerine görevlendirilen dönemin Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim zamanında aylık 125 bin TL karşılığında yaptırıldığı anlaşıldı. Yani HDP'li Karaman, hiçbir gerekçe göstermeden aynı işi yüzde 228 daha fazlasına birilerine verdi.

13,3 MİLYONA İHALE ETTİ

Ancak bir süre sonra çöp toplama işini aylık yaptırma usulünden vazgeçen Karaman, bu sefer 3 yıllığına ihale usulüyle bir firmaya vermeye karar verdi. Bu kapsamda 36 aylığına söz konusu iş için ihaleye çıkıldı. 8 kalem kent temizliği için 13 adet iş makinesi ve araç kiralama hizmeti (sürücüsüz olup sürücüler idare tarafından karşılanacak) karşılığında 13 milyon 368 bin maliyet çıkarıldı.

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ADRESE TESLİM İHALE

Ancak Karaman'ın görevden alınmasından sonra yerine görevlendirilen Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, söz konusu ihale için hazırlanan teknik şartname ve idari şartnamenin incelenmesi talimatını verdi. Yapılan incelemede, ihalenin adrese teslim ihale olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine ihale, Kamu İhale Kurumu (KİK) ilanındayken iptal edildi.

7,5 MİLYON BELEDİYENİN KASASINDA KALDI

Aynı iş için yine 3 yıllığına ihaleye çıkıldı. Bu sefer Hakkari sokaklarının çöp toplama işi 5 milyon 925 bin 600 liraya ihale edildi. Yani yaklaşık 7.5 milyon belediyenin kasasında kalmış oldu.

Terörden tutuklanan kayınbiraderini işe aldı

Yapılan araştırmada Karaman’ın, “Silahlı terör örgütüne üye olma, Terör amaçlı propaganda yapma ve Görev yaptırmamak için direnme” suçlarından farklı tarihlerde tutuklanan kayınbiraderi S.Ç.’yi işe aldığı da tespit edildi. S.Ç’nin terör örgütleriyle irtibatlı olarak Öz Savunma Birliği (ÖSB) yapılanmasında faaliyet gösterdiği, terör örgütünden aldığı talimatları örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içeresinde faaliyet gösteren şahıslara ilettiği ve eylem yapmaları için maddi destekte bulunduğu öğrenildi.