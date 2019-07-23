HDP'li belediyeden işçi kıyımı: 8 kişi hukuksuzca işten çıkarıldı

İpekyolu Belediyesindeki görevlerine son verilen, aralarında şehit çocuğunun da bulunduğu işçilerle sendika binasında basın açıklaması yapan Efeoğlu, üyelerinin belediye bünyesindeki şirkette çalışırken hukuki bir gerekçe gösterilmeden ilişiklerinin kesildiğini belirtti.

İş akitleri hukuksuz şekilde feshedildi

Ekmeği için çalışan ve verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getiren üyelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde iş akitlerinin feshedildiğini kaydeden Abdullah Efeoğlu, yapılan haksızlığa sendika olarak sessiz kalmayacaklarını ve gerekli hukuki yollara başvuracaklarını aktardı.

İşçilerin önce görev yerlerinin değiştirildiğini ve çeşitli baskıların uygulandığını vurgulayan Efeoğlu, şunları söyledi:

"Seçimden önce haktan, hukuktan, insan haklarından, emekten, ekmekten, işten ve aştan bahseden anlayış, iktidara geldikten sonra söylediklerinin tam tersi hareketlerde bulunmaya başlamıştır. Hani sizin olmazsa olmazınız insandı, insan haklarıydı? Ne oldu? Unuttunuz mu söylemlerinizi? Sözde zulümden, baskıdan şikayet edenler, şimdi ne oldu da yönetime gelince şikayet ettiği şeylerin daha fazlasını yapmaya başladı? Sebepsiz işten atmak kime, neye fayda sağlar? İnsanların ekmeğiyle oynayarak belediyecilik yapılmaz. Belediye yetkililerinden emeğin ve emekçinin yanında olmasını istiyoruz. Bizim derdimiz sadece ve sadece ekmeğimizdir. Aşımız ve çocuklarımızın rızkıdır. Partizanca davranılarak insanların işine son verilmesini asla kabul etmiyoruz."

Abdullah Efeoğlu, işten çıkarılanların geri alınmasını istediklerini bildirerek, aksi halde her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceklerini de dile getirdi.