CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz hafta Diyarbakır'a gitti. Burada birkaç gün geçiren CHP liderinin sözleri, ittifak ortakları HDP'yi memnun etmedi.

HDP vekili Meral Danış Beştaş, söz konusu ziyarete ilişkin 23 Derece isimli YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM CHP'li Kaya HDP'li Tuğluk ve Kışanak'ı cezaevinde ziyaret edip 'tahliye' istedi

HDP'Lİ BEŞTAŞ: "KILIÇDAROĞLU CESUR DEĞİLDİ, ÜRKEKTİ"

Kılıçdaroğlu'nu 'cesur olmamakla' itham eden Beştaş, "Çok ürkek, genel ve soyut ifadeler kullanması dikkatimizden kaçmadı. Sorunlara adını vermek lazım. Daha fazlası lazım, bir kere muhalefetin daha cesur ve net olması lazım. Burada bir ürkeklik bir cesur olmama hali yansıdı." diye konuştu.

OYNAT 00:58 HDP'li Beştaş Diyarbakır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu hedef aldı: Cesur bulmadım çok ürkekti HDP vekili Meral Danış Beştaş, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini hedef aldı. CHP liderini 'cesur olmamakla' itham eden Beştaş, 'Çok ürkek, genel ve soyut ifadeler kullanması dikkatimizden kaçmadı. Sorunlara adını vermek lazım. Daha fazlası lazım, bir kere muhalefetin daha cesur ve net olması lazım. Burada bir ürkeklik, bir cesur olmama hali yansıdı.' diye konuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"KILIÇDAROĞLU'NUN DAHA FAZLASINI YAPMASI LAZIM"

Beştaş'ın Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

REKLAM

"Diyarbakır'ın ne kadar politik olduğu bilinir. Politikayı çok yakından izlerler. Kılıçdaroğlu'nun gitmesi olumsuz demiyorum, asla öyle yorumlanmasın. Tabi ki gitmeli. Gelişi de iyi olmuştur. Bence halk da soru sorma olanağı bulmuştur. Bu yönleriyle olumlu ama açıkçası cesur bulmadım ben. Çok ürkek, genel ve soyut ifadeler kullanması dikkatimizden kaçmadı. Sorunlara adını vermek lazım. Türk'e Türk, Kürt'e Kürt diyorum çaya çay diyorum. Çok genel, 'dertlerinize talibim' diyor ama derdin adını söyleyemiyor. Söylesin de gerçekten öyle mi bir bileyim. Daha fazlası lazım, bir kere muhalefetin iktidardan daha cesur ve net olması lazım. İktidara gelirsem neleri değiştireceğim, hangi yanlışları düzelteceğini söylemesi lazım. Burada bir ürkeklik bir cesur olmama hali yansıdı. Umarım onlar da buradan gerekli çıkarımları yapmıştır "

REKLAM

GÜNDEM Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleri ile otelde görüşmek istedi: Bize kumpas kurdu