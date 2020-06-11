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Gündem HDPli Buldan Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok çıkışından çark etti Yanlış anlaşıldık
POLİTİKA

HDP'li Buldan 'Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok' çıkışından çark etti: Yanlış anlaşıldık

HDP Eş Başkanı Buldan, Millet İttifakı'na yönelik "Artık kapalı kapılar ardında ittifak yapmak yok. Her şey açık ve şeffaf olacak" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Buldan "Bu sözlerimiz çarpıtıldı. Seçim ittifakı çağrısı değildir bu. Demokrasiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan (solda) ve Mithat Sancar (sağda) (arşiv).
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan (solda) ve Mithat Sancar (sağda) (arşiv).

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Millet İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP heyetinin CHP'ye gerçekleştirdiği ziyaretten bir kare.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı ve "CHP'ye gönderme" olarak nitelendirilen sözlerine açıklık getirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar
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Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

'Kapalı kapılar ardında ittifak yok' demişti

"Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor" sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Buldan şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti lideri Akşener grup toplantısında CHP'li Berberoğlu ve HDP'li isimlerin tutuklanmasını es geçti
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İYİ Parti lideri Akşener grup toplantısında CHP'li Berberoğlu ve HDP'li isimlerin tutuklanmasını es geçti

Sözümüzü yanlış yansıttılar

Yaptığımız açıklamalarda şeffaflık vurgusu yapıyoruz. Bunu farklı bir şekilde algılıyorlar ve yansıtıyorlar.

Kılıçdaroğlu HDP'nin ittifak restini yumuşatma peşinde: HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılan hukuksuzluktur
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Kılıçdaroğlu HDP'nin ittifak restini yumuşatma peşinde: HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılan hukuksuzluktur

Biz aslında demokrasiyi kastettik

Bizim şeffaflıktan kastımız aslında çerçevesi geniş düşünülmüş demokrasi ittifakıdır.

Çağrımız demokrasi içindi

İttifak denilince akıllara seçim ittifakı geliyor. Bu algıyı yayıyorlar, oysa bizim yaptığımız çağrı demokrasi ittifakı içindir.

  • Seçimlerden ibaret değil ve seçimlerle sınırlı değildir. Biz zaten bir ittifak partisiyiz. 6 bileşenimiz var.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak
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DSP Genel Başkanı Aksakal: CHP belediye sözünü tutmayınca HDP ortalığı karıştırdı
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