HDP'li Buldan 'Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok' çıkışından çark etti: Yanlış anlaşıldık

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Millet İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP heyetinin CHP'ye gerçekleştirdiği ziyaretten bir kare.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı ve "CHP'ye gönderme" olarak nitelendirilen sözlerine açıklık getirdi.

GÜNDEM HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

'Kapalı kapılar ardında ittifak yok' demişti

"Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor" sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Buldan şu ifadeleri kullandı:

GÜNDEM İYİ Parti lideri Akşener grup toplantısında CHP'li Berberoğlu ve HDP'li isimlerin tutuklanmasını es geçti

Sözümüzü yanlış yansıttılar

Yaptığımız açıklamalarda şeffaflık vurgusu yapıyoruz. Bunu farklı bir şekilde algılıyorlar ve yansıtıyorlar.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu HDP'nin ittifak restini yumuşatma peşinde: HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılan hukuksuzluktur

Biz aslında demokrasiyi kastettik

Bizim şeffaflıktan kastımız aslında çerçevesi geniş düşünülmüş demokrasi ittifakıdır.

Çağrımız demokrasi içindi

İttifak denilince akıllara seçim ittifakı geliyor. Bu algıyı yayıyorlar, oysa bizim yaptığımız çağrı demokrasi ittifakı içindir.

Seçimlerden ibaret değil ve seçimlerle sınırlı değildir. Biz zaten bir ittifak partisiyiz. 6 bileşenimiz var.

OYNAT 00:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teröristleri öven ve cenazesine giden HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi. HDP'ye göz kırpan CHP lideri, 'Bu yapılan hukuksuzluktur' dedi. Oysa HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak' ifadelerini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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