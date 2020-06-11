HDP'li Buldan 'Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok' çıkışından çark etti: Yanlış anlaşıldık
HDP Eş Başkanı Buldan, Millet İttifakı'na yönelik "Artık kapalı kapılar ardında ittifak yapmak yok. Her şey açık ve şeffaf olacak" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Buldan "Bu sözlerimiz çarpıtıldı. Seçim ittifakı çağrısı değildir bu. Demokrasiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Millet İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı ve "CHP'ye gönderme" olarak nitelendirilen sözlerine açıklık getirdi.
'Kapalı kapılar ardında ittifak yok' demişti
"Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor" sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Buldan şu ifadeleri kullandı:
Sözümüzü yanlış yansıttılar
Yaptığımız açıklamalarda şeffaflık vurgusu yapıyoruz. Bunu farklı bir şekilde algılıyorlar ve yansıtıyorlar.
Biz aslında demokrasiyi kastettik
Bizim şeffaflıktan kastımız aslında çerçevesi geniş düşünülmüş demokrasi ittifakıdır.
Çağrımız demokrasi içindi
İttifak denilince akıllara seçim ittifakı geliyor. Bu algıyı yayıyorlar, oysa bizim yaptığımız çağrı demokrasi ittifakı içindir.
Seçimlerden ibaret değil ve seçimlerle sınırlı değildir. Biz zaten bir ittifak partisiyiz. 6 bileşenimiz var.