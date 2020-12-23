HDP’li Buldan’dan Millet İttifakı’na çağrı: Demirtaş'ın bırakılması için birlik olalım

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar almıştı.
Kararın ardından HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Demirtaş’ın avukatlarıyla birlikte HDP İstanbul İl Örgütü binasında basın toplantısı düzenledi.
Bir gazetecinin "Muhalefet partileriyle görüşerek ortak hareket etmek konusunda herhangi bir süreç işletilebilir mi?" sorusu cevap veren Buldan, Muhalefet partilerine birlik olma çağrısında bulunarak "Türkiye'de siyaset yapan bütün muhalefet partilerinin de bu karar üzerinde olumlu değerlendirmeler yapması ve karara destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasi iradeye çağrılar yaparak Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına dair telkinlerde bulunalım" dedi.