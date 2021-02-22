Gündem HDPli Buluttekine terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası
DİYARBAKIR

HDP'li Buluttekin'e terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Buluttekin'in,

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı belirlenmişti.

Haber Merkezi AA
Filiz Buluttekin
Filiz Buluttekin

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı
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HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı
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Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı

Terörist cenazalerine katıldığı belirlenmişti

Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine, 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi'nde terör suçundan hükümlü, intihar eden Zülküf Gezen'in taziyesine, 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine katıldığı belirlenmişti.

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