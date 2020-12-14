HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis cezası: Evi örgüt üyelerinin buluşma yeriydi Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede teslim olan PKK'lı terörist " Zerdeşt" kod isimli E.T'nin " Nazlıer'in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte son derece gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir. Bu milis bana göre 10 teröristten daha etkilidir" ifadelerine yer verilmişti.

Haber Merkezi 14 Aralık 2020, 13:17 Son Güncelleme: 14 Aralık 2020, 13:22 AA