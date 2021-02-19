HDP'li Gergerlioğlu'na 2 yıl 6 ay hapis

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğu
"terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
Ayrıntılar geliyor...
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğu
"terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
Ayrıntılar geliyor...
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