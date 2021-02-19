HDP'li Gergerlioğlu'na 2 yıl 6 ay hapis

Ekonomi

Dünya havalimanları iflas ediyor: Salgın dönemindeki Avrupa kayıpta, en dayanıklı Türkiye

Avrupa Havalimanları Konseyi, koronavirüsün hava taşımacılığına etkisiyle ilgili rapor hazırladı. İstatistiklere göre, Avrupa'nın yolcu trafiği geçen yıl 1.72 milyar yolcu azaldı, süreçten en az etkilenenler ise İstanbul ve Moskova oldu.