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POLİTİKA

HDP'li Gergerlioğlu'na 2 yıl 6 ay hapis

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğu "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Haber Merkezi AA
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğu
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğu
"terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı

Ayrıntılar geliyor...

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