Gündem HDPli Güzelin vekilliğinin düşürülmesi talebi 8 Kasımda görüşülecek
ANKARA

HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi talebi 8 Kasım'da görüşülecek

TBMM Hazırlık Komisyonu, öldürülen teröristlerle fotoğrafları çıkan ve tutuklu olarak yargılanan HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi talebini görüşmek üzere 8 Kasım Salı günü toplanacak.

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Haber Merkezi DHA
HDPli Güzelin vekilliğinin düşürülmesi talebi 8 Kasımda görüşülecek
Semra Güzel

TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı. Komisyonda, tutuklu olarak yargılanmasına devam edilen HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi talebiyle TBMM Başkanlık Divanı'nca hazırlanan devamsızlık raporu, gündeme alındı.

Komisyonun HDP'li üyesi Züleyha Gülüm, Covid-19 salgınına yakalanması nedeniyle toplantıya katılamadı.

Semra Güzel adına, sözlü savunmayı yapacak olan HDP'li Şükrü Tiryaki ise savunma için ek süre talep etti.

Tiryaki'nin talebi kabul edilirken, Züleyha Gülüm'ün de katılmaması gerekçe gösterilerek komisyonun 8 Kasım Salı günü toplanması kararlaştırıldı.

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