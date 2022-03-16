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POLİTİKA

HDP'den ittifak ortaklarına tepki: Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li İdris Baluken, ittifak ortaklarının kendileriyle kurduğu ilişkiyi sert sözlerle eleştirerek, 'ölümü gösterip sıtmaya razı etmekle' itham etti. Baluken, "HDP, kasaba kurnazlığı ile kendisine ölüm ve sıtma arasında tercih yapma teklifini, bedel ödemeyi göze alarak reddeder ve mücadelesini yürütür" diyerek muhalefete gözdağı verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli İdris Balukenden ittifak ortaklarına tepki: Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar
HDP'li İdris Baluken, ittifak ortaklarına cezaevinden tepki gösterdi

Terör örgütü üyeliği ve propagandası yapmak suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li eski vekil İdris Baluken, PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir basın organına açıklamalarda bulundu.

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Baluken, ittifak ortaklarının kendilerini görmezden gelmelerine sert tepki gösterdi.

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"ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDİYORLAR"

Partilerinin kimseye pabuç bırakmayacak kadar deneyime sahip olduğunu söyleyen Baluken, "HDP, kasaba kurnazlığı ile kendisine ölüm ve sıtma arasında tercih yapma teklifini, bedel ödemeyi göze alarak reddeder ve mücadelesini yürütür. HDP ile ortak hareket etmek, HDP için hayati olmaktan çok muhatapları açısından hayatidir." diye konuştu.

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