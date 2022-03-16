HDP'den ittifak ortaklarına tepki: Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar

Terör örgütü üyeliği ve propagandası yapmak suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li eski vekil İdris Baluken, PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir basın organına açıklamalarda bulundu.

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Baluken, ittifak ortaklarının kendilerini görmezden gelmelerine sert tepki gösterdi.

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Partilerinin kimseye pabuç bırakmayacak kadar deneyime sahip olduğunu söyleyen Baluken, "HDP, kasaba kurnazlığı ile kendisine ölüm ve sıtma arasında tercih yapma teklifini, bedel ödemeyi göze alarak reddeder ve mücadelesini yürütür. HDP ile ortak hareket etmek, HDP için hayati olmaktan çok muhatapları açısından hayatidir." diye konuştu.

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