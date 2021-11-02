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POLİTİKA

HDP'li Kemal Bülbül'ün danışmanına gözaltı

HDP'li Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
HDPli Kemal Bülbülün danışmanına gözaltı
Mustafa Y.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda, HDP'li Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y'nin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu belirlendi.

Savcılık kararıyla harekete geçen jandarma, Mustafa Y'nin Adıyaman'daki adresine operasyon düzenledi.

Mustafa Y'yi gözaltına alan ekipler, evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Dijital materyallere incelenmek üzere el konulurken, Mustafa Y'nin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmasına başlandı.

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Üç ilde PKK operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 20 kişi gözaltında
FOTOĞRAF 15
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Terör örgütü PKKKCK’ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve kırsalda aktif faaliyette bulundukları iddia edilen 20 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkarttı.
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Adana merkezli Tunceli ve Şırnak’ta il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin adresleri belirlenerek şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alınarak şüphelinin evlerine girildi. Şüpheliler yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.
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Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi.
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Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Üç ilde PKK operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 20 kişi gözaltında
Adana merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda HDP ve DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerine yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.


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