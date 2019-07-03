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ANKARA

HDP'li Kurtulan'dan İyi Parti'ye: CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi var

İyi Parti ile HDP arasında tartışma çıktı. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, İyi Partili Ağırailoğlu'na yönelik "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" dedi.

Haber Merkezi AA
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti ve HDP arasında tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "Ali Kemal Özcan'ın teröristbaşı Öcalan ile İmralı'da görüşmesi" ile ilgili grup önerisi ele alındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İmralı'dan, bir caniden gelen mektubun televizyonlarda yorumlanamayacağını" söyledi.

Ağıralioğlu, "Devletin başı PKK'yla muhatap olmaz, devletin başı Kürt seçmenin oyunu avlayacağız diye Öcalan'a Kürtleri borçlandırmasın." dedi.

"İmralı'nın muhataplığından" HDP haricinde hiçbir milletvekilinin hoşnut olduğuna inanmayacağını belirten Ağıralioğlu, "Öcalan'dan, Kürtlerin sözünü dinlemesi gereken bir kanaat önderi çıkarma teşebbüsünün bedelini çok ağır ödedik biz. Bir daha böyle bir zafiyetin içine devlet ve siyaset yuvarlanmasın." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar'da yaşayan Türklerle ilgili "mutlu ve huzurlular" cümlesini doğru bulmadığını söyledi.

"Ne diyeceksiniz şimdi buna?"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, İYİ Parti'nin, MHP'den oy devşirmeye dönük bir tutum içinde olduğunu ifade etti.

"Kürt sorunu gibi önemli bir sorunu böyle terörize, kriminalize eden, HDP'yi farklı şekilde itham eden tutumlarınızdan vazgeçin." diyen Kurtulan, "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" diye sordu.

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Yeniden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağırailoğlu, şunları kaydetti:

  • "Gerek Millet İttifakı'nın adaylarına gerek ittifakımız lehine devletin, milletin istikbaline pusu kurmuş ne kadar alçak varsa sağdan, soldan destek açıklamaları yaptı; göz yummadık, tolerans tanımadık, sadece tweet atmadık. Gittiğimiz her seçim bölgesindeki çalışmada avazımız çıktığı kadar 'Biz, Türk devletinin vatandaşlığından imtina etmeyen, utanmayan, Türk Bayrağı'ndan rahatsız olmayan, dini, dili, mezhebi, meşrebi, ekalliyeti ne olursa olsun her Türk vatandaşının oyuna talibiz.' diye bağırdık. 'Kimin oyuna talip değiliz'i üstüne basa basa, altını çize çize söyledik. 'PKK'ya selam duranlardan oy istemiyoruz.' dedik, 'Kandil'e selam duranlardan, Öcalan'a hürmet edenlerden oy istemiyoruz.' dedik.

AK Parti sözcüleri ve münhasıran Cumhurbaşkanı 'HDP eşittir PKK.' dediğinde, dedik ki 'Her PKK'lı HDP'lidir ama her HDP'li PKK'lı değildir.' Dolayısıyla, kendi vatandaşını terörize eden bir siyasal dili de doğru bulmadık. Dolaysısıyla, ne yaptık? Biz, al bayrağın altında yaşamaktan imtina etmeyen, Türk devletinin vatandaşı olmaktan zoru olmayan herkesin oyuna talip olduğumuzu söyledik."

"Meseleye samimi ve objektif bakalım"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, PKK terör örgütünün Kürt sorunundan beslendiği ancak siyasetin terörden beslenmesinin daha vahim bir durum ve tablo olduğunu söyledi. Siyasetin ve siyaset kurumunun bundan uzak durması gerektiğini dile getiren Altay, "Olan, ölen evlatlarımıza, ağlayan analara oluyor. Bizim burada tuzumuz kuru. Gelin, biraz, Allah'tan korkalım, milletten utanalım, bu meseleye samimi ve objektif bakalım." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Fatma Kurtulan arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmaların sürmesi üzerine, birleşime ara verdi.

İYİ Parti'nin önerisi ile HDP'nin "Ağrı Diyadin Belediyesinde meydana gelen arbede" ve CHP'nin "Yargı bağımsızlığı" ile ilgili grup önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

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