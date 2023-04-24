HDP'li nasıl da tehdit ediyor

Konuşmasında kürdistan ifadesini kullanan HDP’li Düşünmez, “Biz sandıkları kıracağız. Sandıkları kırdığımız gibi cezaevlerimizin kapılarını da kıracağız. Bizim yoldaşlarımızı biz oradan alacağız. Bu seçim sadece bir milletvekili seçimi değil, kürdistan’da özellikle Hakkari’de bu dar boğazın bu nefessizlik halinin ortadan kaldırılması seçimi olacaktır” dedi.

HDP’li Onur Düşünmez, tehdit dolu açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bizim halkımızdan beklentimiz, sandığı kırarak bunu bize göstermeleridir. Yani sandıklarla beraber cezaevleri kapılarını ve özgürlüğü halkımıza armağan edeceğiz. Bu özgürlük sadece bazı yoldaşlarımız değil bütün siyasi tutsaklar açısından elzemdir. Bütün siyasi tutsakların bir an önce halkımızla buluşması dileğiyle...