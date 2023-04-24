HDP'li nasıl da tehdit ediyor

HDP’nin Hakkari adayı Onur Düşünmez’den tehdit
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, terör örgütü PKK ile bağı sık sık gündeme gelen HDP kaynaklı tehdit dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. HDP’nin Hakkari adayı Onur Düşünmez tehdit dolu açıklamalarda bulundu.
“Bu seçim sadece milletvekili seçimi değil”
Konuşmasında kürdistan ifadesini kullanan HDP’li Düşünmez, “Biz sandıkları kıracağız. Sandıkları kırdığımız gibi cezaevlerimizin kapılarını da kıracağız. Bizim yoldaşlarımızı biz oradan alacağız. Bu seçim sadece bir milletvekili seçimi değil, kürdistan’da özellikle Hakkari’de bu dar boğazın bu nefessizlik halinin ortadan kaldırılması seçimi olacaktır” dedi.
“Halkımız sandıkları kırmalı”
HDP’li Onur Düşünmez, tehdit dolu açıklamalarını şöyle sürdürdü: Bizim halkımızdan beklentimiz, sandığı kırarak bunu bize göstermeleridir. Yani sandıklarla beraber cezaevleri kapılarını ve özgürlüğü halkımıza armağan edeceğiz. Bu özgürlük sadece bazı yoldaşlarımız değil bütün siyasi tutsaklar açısından elzemdir. Bütün siyasi tutsakların bir an önce halkımızla buluşması dileğiyle...