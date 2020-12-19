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Gündem HDPli Paylan Karabağ Savaşının amacı Paşinyanı devirmekti
POLİTİKA

HDP'li Paylan: Karabağ Savaşı'nın amacı Paşinyan'ı devirmekti

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasına ilişkin açıklamalarda bulunan HDP’li Garo Paylan, “Karabağ Savaşı’nın başka bir amacı vardı; Paşinyan hükümetini devirmek. Ermenistan'ın demokratik çabalarını durdurma iradesi var” dedi. Paylan ayrıca, Karabağ’da Türkiye’nin kaybeden tarafta olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Garo Paylan
Garo Paylan

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri hedef alan katliamına ilişkin “Azerbaycan da sivillere saldırıyor” açıklamasını yapan HDP’li Garo Paylan, şimdi de Karabağ Savaşı’nın amacının, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın hükümetini devirmek olduğunu söyledi.

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Bianet’e açıklamalarda bulunan Paylan, “Bu savaş Rusya'nın yolunu açtı. Binlerce insan hayatını kaybetti ama bu savaşın başka bir amacı vardı: Nikol Paşinyan'ın hükümetini devirmekti. Paşinyan'a istifa etmesi için büyük bir baskı var. Bu protestolarda Ermenistan'ın demokratik çabalarını durdurma iradesi var” ifadelerini kullandı.

Paylan ayrıca, “Türkiye bu savaşa taraf oldu ama sadece Ermenistan ve Azerbaycan değil, Türkiye de kaybeden tarafta” ifadelerini kullandı.

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