Gündem HDPli Semra Güzel 31 Ocaka kadar savunma yapacak
ANKARA

HDP'li Semra Güzel 31 Ocak’a kadar savunma yapacak

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için süreç işliyor. Fezlekedeki delil ve belgeleri incelemesi için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, çalışmalara başladı. HDP’li Güzel’e savunmasını yapması için 31 Ocak’a kadar süre verildi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​HDPli Semra Güzel 31 Ocak’a kadar savunma yapacak
Semra Güzel

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için süreç işliyor.

Fezlekedeki delil ve belgeleri incelemesi için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, çalışmalara başladı. HDP’li Güzel’e savunmasını yapması için 31 Ocak’a kadar süre verildi. Güzel’in savunmasının ardından rapor hazırlanacak.

Hazırlanan rapor Karma Komisyon’a sevk edilecek. Komisyon toplanıp Güzel hakkındaki kararını verecek. Karma Komisyon’da alınacak dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki kararın ardından Semra Güzel’in dosyası TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Meclis’te yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınırsa Güzel’le ilgili yargı aşaması başlayacak.

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