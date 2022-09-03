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POLİTİKA

HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi

Adıyaman’da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Semra Güzel adliyeye sevk edildi
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

HDP'li Semra Güzel ifade vermek üzere adliyeye getirildi
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HDP'li Semra Güzel ifade vermek üzere adliyeye getirildi
Edirne yolunda yakalanan firari HDP'li Semra Güzel, SEGBİS'ten ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP'li Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

"KILIÇDAROĞLU SANA ÜZÜCÜ BİR HABERİMİZ VAR"

O günden itibaren firari olan HDP'li Güzel, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilliği düşürülen ve firari olan HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu paylaşımında şunları söyledi:

"Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı"

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: MEHTAP ŞAHAN ADINA DÜZENLENEN SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkikatı ile yapılan ortak çalışmada;

Ankara Sulh Ceza Hakimliğince *Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından aranma kaydı bulunan *HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, *Mehtap Şahan adına düzenlenmiş *sahte nüfus cüzdanı* ile 59 D… 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı.

Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. simli şahıslar da gözaltına alındı."

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: HDP'li Semra Güzel yakalandı
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: HDP'li Semra Güzel yakalandı

Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' tepkisi: Terör örgütü mensubunu TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir
OYNAT 01:40
Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' tepkisi: Terör örgütü mensubunu TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akreditasyonu Sertifika Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan ve aranan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin, 'Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur' ifadelerini kullandı.

Soylu, altı muhalefet partisinin hazırladığı bildirinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir büyükelçiye düzeltmeye gönderildiğini açıklamıştı. Soylu, bu sözleri nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Suç duyurusundan memnuniyet duyacağını söyleyen Bakan Soylu, 'Türkiye önümüzdeki günlerde bu konularda çok yeni şeyler duyar.' ifadelerini kullandı.
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