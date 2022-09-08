HDP'li Semra Güzel'i fuhuş şebekesi ile yapılan görüşme yakalattı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yurt dışına kaçmasının, yanında bulunan Fırat D'nin bir fuhuş şebekesiyle yaptığı görüşmelerin MİT ve Emniyet tarafından tespit edilmesiyle engellendiği ortaya çıktı.

Dokunulmazlığı kaldırılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'in 2 Eylül'de Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güzel ile yurt dışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan Fırat D'nin bağlantıları, kaçış planının çökmesine neden oldu.

PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden kişi ve şebekelere yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan göçmen kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen Fırat D'nin, farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu belirlendi.

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Fuhuş şebekesiyle bağlantılı çıktı

Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan Fırat D'nin ayrıca bir fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda kişiyle irtibatı bulunduğu tespit edildi.

Fırat D'nin kaçış girişiminden önce İstanbul'daki bir otelde para karşılığı ilişkiye girdiği yabancı uyruklu kadına "yurt dışına gideceğini" söylediği saptandı.

Fırat D'nin görüşme trafiğindeki hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve Emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basılması sonucu Semra Güzel ile Fırat D'nin İstanbul çıkışında yakalandığı öğrenildi.