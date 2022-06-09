HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği devamsızlıktan düşürülecek

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'Sağanak' tartışması

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı.



Ankara'daki yağışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ünal, geçen yıl aynı zamanlarda aynı sorunun meydana geldiğini anımsattı. Can kaybı yaşanmamasının kendileri için bir teselli kaynağı olduğunu ifade eden Ünal, 'Dünden beri Mansur Bey'in tiwitlerini takip ediyorum, sellerle ve sıkıntılarla ilgili herhangi bir tiwit atmadı. Ankaralılar çok büyük mağdur durumda. Bununla ilgili neden konuşulmaz? Keşke bugün gelseydi, bugün buradan konuşsaydı diye bekledim ama gelmedi.' dedi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, AK Partili Ünal'ın sözlerine tepki gösterdi.



Ünal, Beker'e, 'Adnan Bey, burada Mansur Bey olsaydı siz konuşamayacaktınız ama ben burada konuşmanız için söz veriyorum, buyrun.' şeklinde cevap verdi.



