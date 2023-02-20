HDP'li Semra Güzel'in tahliye talebine ret

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için TBMM'de oylamada CHP'den üç milletvekillerinin olduğunu söylediği için kendisine 'Zavallı' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki gösterdi. "Tamam düzeltiyorum altı milletvekili var" diyen Turan, "Asıl sahtekarlık aynı konu için Komisyonda 'evet' oyunun Genel Kurulda neden 'hayır'a dönüştüğüdür. HDP’den mi korktunuz?" ifadelerini kullandı.