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POLİTİKA

HDP'li Semra Güzel'in vekilliği 'devamsızlık' gerekçesiyle düşürüldü

Torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan ve 3 ay önce dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in vekilliği 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle düşürüldü.

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Haber Merkezi Diğer
HDPli Semra Güzelin vekilliği devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP'li Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle vekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

Meclis'te 372 oy kullanıldı. 330 kabul, 42 red oyu verildi.

NE OLMUŞTU?

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı.

Güzel'in, kaçak durumdayken vekil özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.

HPD'li Güzel üç ay önce dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanmıştı.

HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
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HDP vekili Semra Güzelin terör kampında, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.
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TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzelin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.
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Gelişmeler sıcaklığını korurken, Güzelin terörist sözlüsü ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
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SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt tarafından servis edilen görüntülerde, Güzelin öldürülen terörist ile samimi pozları yer alıyor.
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SEMRA GÜZELİN BİLEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİGüzelin kolunda sarı, kırmızı ile yeşil renkteki örgütü sembolize eden bileklik olduğu görülüyor.
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İşte HDPli Semra Güzel ve terörist sevgilisi Volkan Boranın çok konuşulacak fotoğrafları;
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HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
HDP vekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği yeni fotoğraflar ortaya çıktı.


Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
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Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.
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