Gündem HDPli Sur Belediyesine görevlendirme yapıldı
DİYARBAKIR

HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gözaltına alınan HDP’li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’in yerine aynı ilçenin Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

Haber Merkezi DHA
Sur Belediyesi
Sur Belediyesi

Terör soruşturması kapsamında HDP'li belediye başkanı Feyme Filiz Buluttekin görevden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi.

HDP'Lİ BAŞKAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

  • Buluttekin'in, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'na istinaden Bakanlığın 20 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

KAYMAKAM GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, Belediye Kanunu uyarınca Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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