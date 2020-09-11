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Gündem HDPli vekil Remziye Tosuna 10 yıl hapis cezası
POLİTİKA

HDP'li vekil Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası

HDP'li Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Tosun'un 18 yaşındaki oğlu M.Ş. Tosun'un da geçtiğimiz ay el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi bulunmuş, terörden gözaltına alınmıştı.

Haber Merkezi AA
Remizye Tosun
Remizye Tosun

HDP'li Remziye Tosun'un, Sur ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Tosun'un katılmadığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.

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Beraati talep edildi

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Tosun'un terör örgütü PKK/KCK hiyerarşik yapısına girerek, örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu gerekçe göstererek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Tosun'un avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

  • Mahkeme, Milletvekili Tosun'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası ve ceza miktarı gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Oğlu da terörden gözaltına alınmıştı

Geçen ay Diyarbakır Yenişehir'de 21 Ağustos'ta yoldan geçen beş otomobili durdurup içerisindekiler indirdikten sonra araçlarla yolu trafiğe kapatıp eylem yapan ve güvenlik güçlerine saldırıda bulunan PKK'lı teröristlerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatılmıştı. Olay yerinden alınan parmak izlerinden biri, Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun ile eşleşmişti.

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Polisten HDP'li Remziye Tosun'a 'devlet' yanıtı
  • Yapılan detaylı incelemede M.Ş. Tosun'un parmak izi, 11 Ekim 2015'te merkez Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesi'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde de eşleşmişti. Bunun üzerine M.Ş. Tosun gözaltına alınmıştı.

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