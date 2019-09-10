Gündem HDPli vekil ve troller Diyarbakırlı annelerle dalga geçme kampanyası başlattı
DİYARBAKIR

HDP’li vekil ve troller Diyarbakırlı annelerle dalga geçme kampanyası başlattı

HDP’li vekil ve troller Diyarbakırlı annelerle dalga geçme kampanyası başlattı

HDP'li vekil ve troller, evlatları dağa kaçırılan annelerin eylemi ile alay etti. Diyarbakır'da 15 gündür eylemini sürdüren acılı ailelere, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz 'kolay gelsin' demesi büyük tepki çekmişti. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından "İl binamız herkese açıktır, bekleriz" paylaşımını yaptı. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 20’ye yükseldi.
HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 20’ye yükseldi.

Diyarbakır'da evlatları HDP'nin yardımıyla PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi iki haftadır devam ediyor.

Evlatları dağa kaçırılan aileleri tehdit eden HDP'li miletvekilleri ve troller, bu sefer de acılı annelerle alay etmeye başladı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise sosyal medya hesabından "İl binamız herkese açıktır, bekleriz" paylaşımı büyük tepki çekti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz 'kolay gelsin!' diyerek alay etmişti.

Evlat nöbetine katılan aile sayısı 20'ye yükseldi

Diyarbakır’da HDP tarafından evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 20’ye yükseldi.

HDP’li vekil ve troller Diyarbakırlı annelerle dalga geçme kampanyası başlattı
OYNAT 00:56
HDP’li vekil ve troller Diyarbakırlı annelerle dalga geçme kampanyası başlattı
HDP'li vekil ve troller, evlatları dağa kaçırılan annelerin eylemi ile alay etti. Diyarbakır'da 15 gündür eylemini sürdüren acılı ailelere, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz 'kolay gelsin' demesi büyük tepki çekmişti. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından 'İl binamız herkese açıktır, bekleriz' paylaşımını yaptı. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.


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