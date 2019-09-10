​HDP'li vekiller acılı annelerle dalga geçme kampanyası başlattı

Diyarbakır'da evlatları HDP'nin yardımıyla PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi iki haftadır devam ediyor.

Evlatları dağa kaçırılan aileleri tehdit eden HDP'liler, bu sefer de acılı annelerle alay etmeye başladı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise sosyal medya hesabından "İl binamız herkese açıktır, bekleriz" paylaşımı büyük tepki çekti.

İl binamız herkese açıktır. Bekleriz:)) https://t.co/m7hVH4HByV — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) 10 Eylül 2019

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz 'kolay gelsin!' diyerek alay etmişti.

Evlat nöbetine katılan aile sayısı 20'ye yükseldi

Diyarbakır’da HDP tarafından evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan aile sayısı 20’ye yükseldi.