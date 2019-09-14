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DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: ​HDP'liler Ayşegül Biçer'e hakaret etti

HDP'liler Ayşegül Biçer'e hakaret etti

Çocuklarını HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki bekleyişi sürüyor. Oğlu dağa kaçırılan Ayşegül Biçer ile HDP’liler arasında tartışma çıktı. HDP’liler Ayşegül Biçer’e “Allah belanızı versin” diyerek hakaret etti. Ayşegül Biçer, fenalık geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'liler tarafından hakarete uğrayan acılı anne Ayşegül Biçer, fenalık geçirdi.
HDP'liler tarafından hakarete uğrayan acılı anne Ayşegül Biçer, fenalık geçirdi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 28 ailenin oturma eylemi 12. gününde devam ediyor. Ailelerin oturma eylemi sırasında polis ekipleri de HDP il binası girişi ile aileler arasında etten duvar örerken, sağlık ekipler ide hazır bekletiliyor.

HDP'liler hakaret etti

12 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eyleminde bulunan Ayşegül - Rauf Biçer çifti çocukları Mustafa Biçer'den bir haber alabilmek için eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer ile HDP'liler arasında tartışma çıktı. HDP'liler Ayşegül Biçer'e "Allah belanızı versin" diyerek hakaret etti. Bu sözler üzerine Biçer fenalık geçirdi.

Ayşegül anne fenalık geçirdi
OYNAT 00:56
Ayşegül anne fenalık geçirdi
Çocuklarını HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki bekleyişi sürüyor. Oğlunu bekleyen annelerden Ayşegül Biçer ile HDP'liler arasında tartışma çıktı. HDP'lilerin “Allah belanızı versin” diyerek hakaret ettiği Biçer, fenalık geçirdi.

"Somut adımlar atılacağına inanıyoruz"

Somut adımlar atılacağına inandıklarını belirten Rauf Biçer, "Burada bulunan aile sayısı her geçen gün artıyor ve sayımız şu anda 31'e yükseldi. İnşallah umarım ki öbür aileler de sesimizi duyar ve bizlerin yanında olmak ve evlatlarını aramak için buraya gelirler. Bir çaba harcanmadan evlada kavuşulamaz diyorum. Korkmayın gelin hep birlikte evladınızı arayın hiç bir şey evladınız kadar değerli değildir diyorum" diye konuştu.

Tehditlere ediliyorlar

Tehdit edildiklerini belirten Biçer, bu tehditlere aldırmayacaklarını söyledi. Biçer, "Bütün geride kalan gençler için de, inşallah gençler akıllarını başlarına alır ve bu oturan aileler anaları babalarıdır tehdit etmekten vazgeçerler. Buraya gelen bazı aileler tehdit yüzünden ertesi gün korktukları için gelemiyorlar. Aklınızı başınıza alın gençler, bu aileler sizin için buradalar. Allah'ın izniyle gelişmeler olacak ve inşallah somut bir adım atılacaktır. Çocuğumuz gelene kadar da eylemimizden vazgeçmeyiz" şeklinde konuştu.

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