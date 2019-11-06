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DİYARBAKIR

HDP’liler binayı bırakıp kaçtı

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin oturma eylemi yaptığı Diyarbakır HDP il binası boşaltıldı. Çalışmalara kapatılan binadaki partililer kaçar gibi ortadan kayboldu. Nöbetçi yöneticiler ile görevlilerin dışındaki diğer HDP’liler ilçe teşkilatlarına kaydırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişlerini sürdürüyor.

İLÇELERDE TOPLANACAKLAR

Eylemin 64. gününde HDP İl Başkanlığı’nın parti çalışmalarına geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Parti binasının bir süre kullanılmayacağı, güvenlik görevlileri ve nöbetçi yöneticilerin dışında partililerin binaya gelmeyeceği, çalışmalarını ilçe teşkilat binalarında yapılacağı öğrenildi. Bunu öğrenen eylemdeki aileler de, karara tepki gösterdi.

BUNLARIN KURTULUŞU YOK

Şeyhmus Kaya

İstanbul’da polis memuruyken, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için eyleme katılan baba Şeyhmus Kaya, “Bunlar buradan kaçınca peşlerini bırakacağımızı mı zannediyorlar? Onların yakasını bırakmayacağız. Bu çocuklar gelmeden, bunların yakasını bırakmıyoruz. Bunların kurtuluşu yok artık. Ölünceye kadar biz buradayız. Bunu bilsinler. Bunların yanına kar kalmayacak. Bu gelen ailelerin ahı, yanlarında kalmayacak. Sonuna kadar takip edeceğiz. Yakalarını bırakamayacağız, diğer binalara da gideceğiz” diye konuştu.

BURADA ÖLÜME RAZIYIM

Anne Emine Kaya da, oğlu dönene kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirterek şunları kaydetti: “Bir anne çocuğunu bir saat görmezse nerede diye meraklanır, benimki bir saat değil 5 yıl oldu. Beş yıldır uyuyamıyoruz. Acımız çok büyük. Oğlumu 5 yıl önce kaçırdılar 20 yıl da geçse oğlum gelene kadar burada oturacağım. Burada ölüme razıyım, kalkıp gitmeye razı değilim.”

YAKALARINI BIRAKMAYACAĞIZ

Yaklaşık 4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için oturma eylemine katılan anne Hatice Levent, kızının geri gelmesini istedi. “Daha önce dört duvar arasında ağlaya ağlaya bittim” diyen Levent, şöyle konuştu: “Kar da yağmur da yağsa buradayız. Yavrularımızı almadan buradan gitmiyoruz. Yakalarını bırakmayacağız, yavrularımızı bize versinler.”

Mızraklı’ya 15 yıl hapis talebi

  • Adnan Selçuk Mızraklı
  • Terör soruşturması kapsamında tutuklanan, görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede fotoğraftan teşhis beyanına göre Mızraklı’nın çalıştığı hastanede yaralı olarak getirilen örgüt mensubunu tedavi etmiş olduğunun tespit edildiğine yer verildi. Mızraklı’nın KCK/TM delegesi olduğu ve örgüt ile organik bağ kurduğu kaydedilen iddianamede, örgütün amacı doğrultusunda süreklilik gösteren yoğun faaliyetlerde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

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